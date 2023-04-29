Папа Римський Франциск провів "сердечну зустріч" із колишнім митрополитом Російської Православної Церкви Будапештським і Угорським Іларіоном (Алфєєвим), який раніше обіймав посаду голови відділу закордонних справ Московського патріархату РПЦ.

Про це повідомляє Vatican News.

На другий день свого візиту до Угорщини Папа Франциск приватно зустрівся з архієпископом Іларіоном в Апостольській Нунціатурі, де той перебуває.

Іларіоном був призначений на цю посаду в червні 2022 року після того, як тринадцять років пропрацював на посаді голови відділу закордонних справ Московського патріархату РПЦ та неофіційно був відомий як “міністр закордонних справ” патріарха Кирила.

Крім того, на зустрічі Папа Римський Франциск привітав його обіймами та поцілував наперсний хрест.

Зауважимо, що в січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.