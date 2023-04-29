Про це повідомляє Vatican News.
На другий день свого візиту до Угорщини Папа Франциск приватно зустрівся з архієпископом Іларіоном в Апостольській Нунціатурі, де той перебуває.
Іларіоном був призначений на цю посаду в червні 2022 року після того, як тринадцять років пропрацював на посаді голови відділу закордонних справ Московського патріархату РПЦ та неофіційно був відомий як “міністр закордонних справ” патріарха Кирила.
Крім того, на зустрічі Папа Римський Франциск привітав його обіймами та поцілував наперсний хрест.
Зауважимо, що в січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.
- 29 квітня, Папа Римський Франциск зустрівся з українцями, які внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вимушено виїхали до Угорщини.
- Папа Римський Франциск вперше дозволить жінкам голосувати на впливовій всесвітній зустрічі єпископів у жовтні.
- Папа Римський Франциск у своєму зверненні до вірян закликав світ не забувати про українців, які продовжують страждати від російсько-української війни.
- У п’ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск вирушить із триденним візитом до Угорщини, де, зокрема, зустрінеться з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном. Однією із тем перемовин стане війна в Україні.