Про це повідомляє Reuters.
У другий день свого перебування в Казахстані Франциск виступив на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій, зустрічі, яка об’єднує християн, юдеїв, мусульман, буддистів, індуїстів та представників інших конфесій: “Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру, і ніколи – війни”, – сказав Франциск.
“Тож зобов’яжімося ще більше наполягати на необхідності розв’язувати конфлікти не безрезультатними засобами влади, зброєю та погрозами, а єдиним засобом, благословенним небом і гідним людини: зустріччю, діалогом і терплячими перемовинами”, — сказав він.
Кирило мав бути присутнім на зустрічі, але відмовився. Російська православна церква (РПЦ) направила замість нього делегацію на чолі з митрополитом Антонієм, який пізніше зустрівся з Папою.
Нагадаємо, що Папа Римський на початку цього року сказав, що Кирило не має бути “вівтарем” російського президента Володимира Путіна. Також понтифік сказав на конференції: “Священне ніколи не повинно бути опорою для влади, а влада — опорою для священного!”
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