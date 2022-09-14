Папа Римський Франциск заявив, що Бог не скеровує релігії до війни. Найбільш ймовірно, що його слова прозвучали як критика патріарха Російської православної церкви Кирила, який підтримав вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

У другий день свого перебування в Казахстані Франциск виступив на Сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій, зустрічі, яка об’єднує християн, юдеїв, мусульман, буддистів, індуїстів та представників інших конфесій: “Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру, і ніколи – війни”, – сказав Франциск.

“Тож зобов’яжімося ще більше наполягати на необхідності розв’язувати конфлікти не безрезультатними засобами влади, зброєю та погрозами, а єдиним засобом, благословенним небом і гідним людини: зустріччю, діалогом і терплячими перемовинами”, — сказав він.

Кирило мав бути присутнім на зустрічі, але відмовився. Російська православна церква (РПЦ) направила замість нього делегацію на чолі з митрополитом Антонієм, який пізніше зустрівся з Папою.

Нагадаємо, що Папа Римський на початку цього року сказав, що Кирило не має бути “вівтарем” російського президента Володимира Путіна. Також понтифік сказав на конференції: “Священне ніколи не повинно бути опорою для влади, а влада — опорою для священного!”