У вівторок, 15 червня, Папа Римський Франциск призначив нового апостольського нунція в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

Новим апостольським нунцієм в Україні став литовець Вісвалдас Кулбокас. Після рішення Понтифіка Кулбокаса автоматично підвищили до сану архиєпископа.

Вісвалдас Кулбокас знаходиться на дипломатичній службі Святого Престолу з 2004 року. Чоловік служив у папських представництвах в Лівані, Нідерландах, Росії, Кенії, а також у секції відносин з країнами Державного секретаріату.

Кулбокас вільно володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами. Неодноразово він демонстрував свої навички перекладача на офіційних зустрічах Папи Франциска, зокрема під час переговорів Понтифіка з президентом РФ Володимиром Путіним і главою РПЦ патріархом Кирилом.

Кулбокас – шостий апостольський нунцій в Україні. Він замінить архієпископа Клаудіо Ґуджеротті, якого перевели до Великої Британії.

Додамо, що Україна та Ватикан підтримують дипломатичні відносини з 8 лютого 1992 року.