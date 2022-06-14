Папа Римський Франциск розкритикував Росію за жорстокість її військових в Україні, однак зауважив, що війна "можливо спровокована".

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, росіяни думали, що все закінчиться за тиждень, проте прорахувалися. Вони зіткнулися з хоробрим народом, який бореться за виживання і який має історію боротьби.

Водночас Франциск зауважив, що за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишався стурбованим тим, що НАТО “гавкає на ворота Росії” і це може призвести до війни.

“Ми не бачимо всієї драми, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була якось спровокована або не попереджена”, — сказав Папа Римський.

Проте, на його думку, подібне висловлювання не робить його “пропутінським”.