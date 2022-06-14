Про це повідомляє Reuters.
За його словами, росіяни думали, що все закінчиться за тиждень, проте прорахувалися. Вони зіткнулися з хоробрим народом, який бореться за виживання і який має історію боротьби.
Водночас Франциск зауважив, що за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишався стурбованим тим, що НАТО “гавкає на ворота Росії” і це може призвести до війни.
“Ми не бачимо всієї драми, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була якось спровокована або не попереджена”, — сказав Папа Римський.
Проте, на його думку, подібне висловлювання не робить його “пропутінським”.
- Папа Франциск незабаром зустрінеться з представниками української влади задля обговорення можливості його візиту.
- Раніше Папа Римський закликав зняти блокаду українського зерна.
- Також Папа Римський Франциск повторив своє звернення до світових лідерів з проханням знайти дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.
- Стало відомо, що Папа Римський закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”. Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.