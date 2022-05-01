Папа Римський: «Страждаю і плачу через тяжке становище українського народу»

1 травня Папа Римський Франциск назвав вторгнення РФ в Україну "жахливим регресом людства", заявивши, що страждання українського народу змушують його "плакати".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Страждаю і плачу, думаючи про страждання українського народу, а особливо найслабших, старих і дітей. Є навіть жахливі повідомлення про те, що дітей виганяють і депортують”, – зазначив Папа після читання молитви Regina Coeli, яка віддає шану Діві-Матері.

Він також наголосив, що постійно думає про українське місто Маріуполь, “місто Марії”, яке піддається “варварським бомбардуванням та знищене”.

Франциск закликав створити безпечні гуманітарні коридори для тих, хто застряг на металургійному заводі “Азовсталь” у заблокованому місті, водночас запитуючи, “чи робиться все можливе, щоб заглушити зброю”.