Папа Римський: «Страждаю і плачу через тяжке становище українського народу»

Про це інформує американський телеканал CNN.
“Страждаю і плачу, думаючи про страждання українського народу, а особливо найслабших, старих і дітей. Є навіть жахливі повідомлення про те, що дітей виганяють і депортують”, – зазначив Папа після читання молитви Regina Coeli, яка віддає шану Діві-Матері.
Він також наголосив, що постійно думає про українське місто Маріуполь, “місто Марії”, яке піддається “варварським бомбардуванням та знищене”.
Франциск закликав створити безпечні гуманітарні коридори для тих, хто застряг на металургійному заводі “Азовсталь” у заблокованому місті, водночас запитуючи, “чи робиться все можливе, щоб заглушити зброю”.
- Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Папа Римський Франциск тричі звертався до президента РФ Володимира Путіна з закликом дозволити евакуацію людей з оточеного Маріуполя. Проте очільник Кремля тричі відмовив понтифіку.
- Також Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Раніше посол України у Ватикані Андрій Юраш повідомив, що увечері 15 квітня у Колізеї відбулась Хресна дорога. Під час 13-ої стації хрест спільно несли українка та росіянка, хоча напередодні українська сторона закликала Святий Престол відмовитись від цього задуму.