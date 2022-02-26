Папа Римський Франциск у суботу в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив "свою глибоку скорботу" у зв'язку з війною, розгорнутою Росією проти України.

Про це повідомляє посольство України при Святому Престолі (Ватикан) у Twitter.

“Сьогодні Папа Франциск провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Святіший Отець висловив глибоку скорботу з приводу трагічних подій, які відбуваються в нашій країні”, – повідомляє посольство.

У Twitter Зеленський зазначив, що подякував Папі за його молитви, додавши, що “український народ відчуває духовну підтримку Його Святості”.