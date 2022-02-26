Про це повідомляє посольство України при Святому Престолі (Ватикан) у Twitter

“Сьогодні Папа Франциск провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Святіший Отець висловив глибоку скорботу з приводу трагічних подій, які відбуваються в нашій країні”, – повідомляє посольство. 

У Twitter Зеленський зазначив, що подякував Папі за його молитви, додавши, що “український народ відчуває духовну підтримку Його Святості”.