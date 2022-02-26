Про це повідомляє посольство України при Святому Престолі (Ватикан) у Twitter.
“Сьогодні Папа Франциск провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Святіший Отець висловив глибоку скорботу з приводу трагічних подій, які відбуваються в нашій країні”, – повідомляє посольство.
У Twitter Зеленський зазначив, що подякував Папі за його молитви, додавши, що “український народ відчуває духовну підтримку Його Святості”.
- Нагадаємо, станом на 20:00 26 лютого сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах – понад 3000 ліквідованих окупантів.
- Також протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.