У неділю, 11 липня, 84-річний Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після перенесеної тиждень тому операції на кишківнику.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Понтифік прочитав щотижневу молитву з балкона лікарні у Римі, де він знаходиться на післяопераційній реабілітації. Ця молитва стала першою, яку Франциск не прочитав з вікна, що виходить на площу Святого Петра.

Папа, здається, почувався добре. Він прочитав підготований текст й додавав свої імпровізовані репліки. Молитва тривала 10 хвилин.

Під час виступу понтифік заявив, що загальне медичне обслуговування має бути доступним для всіх і безплатним.

“За ці дні, які я провів у лікарні, я ще раз переконався, як важливо мати хорошу систему охорони здоров’я, яка буде доступною для всіх, як це існує в Італії та інших країнах. Служба охорони здоров’я, яка є безплатною і гарантує хорошу послугу, доступну всім… Це дорогоцінне благо не повинно бути втрачене. Це повинно зберігатися, і всі повинні бути прихильними до цього. Тому що це потрібно всім”, – сказав він.

Поруч з понтифіком стояли кілька дітей – пацієнтів тієї ж лікарні. Папа заявив, що не розуміє, чому діти повинні страждати.

Франциск також згадав про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза та закликав припинити “виток насильства”.

Інколи у промові Папи було чутно задишку, а голос зрідка був хриплим. До речі, у молодості Франциску видалили частину легені.

На площі під лікарнею зібралися віряни. Вони вигукували “Viva il Papa!” (“Хай живе Папа!”) і розмахували національними прапорами. За молитвою спостерігали також лікарі та пацієнти.

Нагадаємо, у неділю, 4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні.

6 липня стало відомо, що Франциск почувається добре після операції з видалення частини товстої кишки.