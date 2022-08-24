Папа Римський Франциск вважає, що дочка ідеолога "рашизму" та російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з "невинних убитих через війну".

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на щотижневій загальній аудієнції, Франциск відійшов від сценарію, засудивши війни як “божевілля” і, посилаючись на Дар’ю Дугіну. Він заявив, що жінка, убита підривом автомобіля під Москвою, була серед “невинних” жертв війни.

Папа Римський Франциск у середу закликав до “конкретних кроків” для припинення війни в Україні та запобігання ризику “ядерної катастрофи” на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є “правопорушниками, які вбивають людство”.

Нагадаємо, що 21 серпня Дар’я загинула на околицях російської столиці, де в неї вибухнув та згорів автомобіль, який належав її батьку. Першими про те, що вона, ймовірно загинула, близько 24:00 сповістили російські Telegram-канали Baza та 112. Вони опублікували відео з місця подій.