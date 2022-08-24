Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи на щотижневій загальній аудієнції, Франциск відійшов від сценарію, засудивши війни як “божевілля” і, посилаючись на Дар’ю Дугіну. Він заявив, що жінка, убита підривом автомобіля під Москвою, була серед “невинних” жертв війни.
Папа Римський Франциск у середу закликав до “конкретних кроків” для припинення війни в Україні та запобігання ризику “ядерної катастрофи” на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є “правопорушниками, які вбивають людство”.
Нагадаємо, що 21 серпня Дар’я загинула на околицях російської столиці, де в неї вибухнув та згорів автомобіль, який належав її батьку. Першими про те, що вона, ймовірно загинула, близько 24:00 сповістили російські Telegram-канали Baza та 112. Вони опублікували відео з місця подій.
- Дугіна заявляла, що той, хто відстоює певні ідеї, “має бути готовими за них померти”. Втім, вже 21 серпня ЗМІ та соцмережами стала поширюватися звістка про її загибель. Хто вона така та що відомо про її наративи щодо російсько-української війни.
- Нагадаємо, 2 липня Папа Римський Франциск заявив, що все ще має намір відвідати РФ та Україну, “щоб допомогти”.
- Також Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться та закликав молитись за мир.