“Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, а підживлюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують обидві сторони страждати. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир, мир, заснований на справедливості, діалозі та мужності братерства”, – додав він.