“Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, а підживлюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують обидві сторони страждати. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир, мир, заснований на справедливості, діалозі та мужності братерства”, – додав він.
Папа Римський висловив стурбованість ізраїльською блокадою Сектора Гази — The Times of Israel
"Ті, на кого напали, мають право захищатися, але я дуже стурбований повною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також було багато невинних жертв", - сказав Папа Римський.