У День молитви за мир в Україні Папа Римський Франциск закликав молитися за мир у державі, додавши, що протягом своєї історії український народ зазнав багато страждань.

Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.

Я прошу вас молитися за мир в Україні та робити це часто протягом дня”, — зазначив він, звертаючись до присутніх у залі Павла VI у Ватикані. Також додав про сподівання, що “рани, страхи та розбіжності” можна подолати.

Разом з тим він заявив, що “молитви, які сьогодні підносяться до небес, торкнуться розумів і сердець світових лідерів, аби діалог міг узяти гору, а загальне благо було поставлене вище за партійні інтереси”.

Він нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад п’ять мільйонів людей, і що тоді люди зазнали жорстокості.