Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.
Я прошу вас молитися за мир в Україні та робити це часто протягом дня”, — зазначив він, звертаючись до присутніх у залі Павла VI у Ватикані. Також додав про сподівання, що “рани, страхи та розбіжності” можна подолати.
Разом з тим він заявив, що “молитви, які сьогодні підносяться до небес, торкнуться розумів і сердець світових лідерів, аби діалог міг узяти гору, а загальне благо було поставлене вище за партійні інтереси”.
Він нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад п’ять мільйонів людей, і що тоді люди зазнали жорстокості.
Цей народ – багатостраждальний, він переніс голод, багато зазнав жорстокості й заслуговує на мир”, — наголосив Папа Римський.
- Нещодавно, Папа Франциск виступив зі зверненням до людей доброї волі та попросив їх помолитись за те, аби кожна політична дія була на благо загальнолюдського братерства.
- Також Папа Римський під час різдвяної промови закликав не допускати конфлікту в Україні.
- Раніше він заявив, що віддавати перевагу домашнім тваринам замість народження дітей — егоїзм.