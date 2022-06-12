Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“Прошу вас, давайте не звикатимемо до цієї трагічної реальності. Молімося і нумо боротися за мир”, – заявив він, виступаючи перед великою кількістю віруючих на Площі святого Петра у Ватикані.
Глава Святого престолу зазначив, що продовжує думати про український народ, який страждає від війни. Він закликав попри час не дозволити охолонути “болю і занепокоєнню про людей, які зазнають мук”.
За понад 100 днів українського протистояння російському повномасштабному нападу тема війни стає все менш обговорюваною серед зарубіжних користувачів мережі. З 24 лютого кількість новин щодо вторгнення зменшено у 22 рази.
- Папа Франциск незабаром зустрінеться з представниками української влади задля обговорення можливості його візиту.
- Раніше Папа Римський закликав зняти блокаду українського зерна.
- Також Папа Римський Франциск повторив своє звернення до світових лідерів з проханням знайти дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.
- Стало відомо, що Папа Римський закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”. Своїми, найрішучішими на сьогодні, словами на адресу патріарха Франциск також розкритикував Кирила за те, що він схвалив заявлені РФ причини для вторгнення в Україну.