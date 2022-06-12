Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Прошу вас, давайте не звикатимемо до цієї трагічної реальності. Молімося і нумо боротися за мир”, – заявив він, виступаючи перед великою кількістю віруючих на Площі святого Петра у Ватикані.

Глава Святого престолу зазначив, що продовжує думати про український народ, який страждає від війни. Він закликав попри час не дозволити охолонути “болю і занепокоєнню про людей, які зазнають мук”.

За понад 100 днів українського протистояння російському повномасштабному нападу тема війни стає все менш обговорюваною серед зарубіжних користувачів мережі. З 24 лютого кількість новин щодо вторгнення зменшено у 22 рази.