Папа Римський Франциск закликав не дозволити війні в Україні перетворитися на повсякденність. На 109 день повномасштабної війни, розв'язаної РФ проти України, російські війська продовжують наступ та спроби захопити українські населені пункти на сході. Збройні сили України та загони територіальної оборони опираються агресії.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Прошу вас, давайте не звикатимемо до цієї трагічної реальності. Молімося і нумо боротися за мир”, – заявив він, виступаючи перед великою кількістю віруючих на Площі святого Петра у Ватикані.

Глава Святого престолу зазначив, що продовжує думати про український народ, який страждає від війни. Він закликав попри час не дозволити охолонути “болю і занепокоєнню про людей, які зазнають мук”.

За понад 100 днів українського протистояння російському повномасштабному нападу тема війни стає все менш обговорюваною серед зарубіжних користувачів мережі. З 24 лютого кількість новин щодо вторгнення зменшено у 22 рази.