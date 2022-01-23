Про це повідомляє католицький інформаційний вебсайт Vatican News.

Сьогодні після закінчення молитви “Ангел Господній” Папа Римський Франциск висловив свою стривоженість ситуацією, яка розгорнулася довкола України.

“Я з тривогою спостерігаю за тим, як зростає напруження навколо України. Новий удар по миру в Україні загрожує безпеці всієї Європи, що має ще ширші наслідки. Тому я прошу всіх людей доброї волі піднести молитви до Господа, щоб кожна політична дія була благою для людства, а не задовільняла часткові інтереси”, – наголосив Папа Римський.

Він також додав, що той, хто переслідує лише власні цілі, завдаючи тим самим шкоду іншим, зневажає основне покликання людини:

“Всі люди на Землі створені братами та сестрами. Зі стурбованістю через чинне напруження я пропоную, щоб середа, 26 січня, стала Днем молитви за мир”, – резюмував Папа Франциск.