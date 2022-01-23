Папа Франциск виступив зі зверненням до людей доброї волі та попросив їх помолитись за те, аби кожна політична дія була на благо загальнолюдського братерства.

Про це повідомляє католицький інформаційний вебсайт Vatican News.

Сьогодні після закінчення молитви “Ангел Господній” Папа Римський Франциск висловив свою стривоженість ситуацією, яка розгорнулася довкола України.

“Я з тривогою спостерігаю за тим, як зростає напруження навколо України. Новий удар по миру в Україні загрожує безпеці всієї Європи, що має ще ширші наслідки. Тому я прошу всіх людей доброї волі піднести молитви до Господа, щоб кожна політична дія була благою для людства, а не задовільняла часткові інтереси”, – наголосив Папа Римський.

Він також додав, що той, хто переслідує лише власні цілі, завдаючи тим самим шкоду іншим, зневажає основне покликання людини:

“Всі люди на Землі створені братами та сестрами. Зі стурбованістю через чинне напруження я пропоную, щоб середа, 26 січня, стала Днем молитви за мир”, – резюмував Папа Франциск.