Папа Римський Франциск вперше прямо закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні, заявивши 2 жовтня, що криза загрожує ядерною ескалацією з неконтрольованими глобальними наслідками.

Про це пише Reuters.

У зверненні, присвяченому Україні та направленому до тисяч осіб на площі Святого Петра, Франциск засудив останню анексію Путіним частини України як таку, що суперечить міжнародному праву. Він закликав російського лідера подумати про свій народ у разі ескалації.

Один із посадовців Ватикану зауважив, що пристрасне звернення було настільки похмурим, що нагадувало радіозаклик до миру Папи Івана XXIII у 1962 році під час Кубинської ракетної кризи.

Це був перший випадок, коли Франциск, який часто засуджував вторгнення РФ в Україну та спричинені ним смерті та руйнування, звернувся до Путіна з таким прямим особистим зверненням.

Сказавши, що його переслідують “річки крові та сліз, які пролилися за ці місяці”, Франциск також закликав президента України Володимира Зеленського бути відкритим до будь-якої “серйозної мирної пропозиції”.

Він звернувся з терміновим закликом “в ім’я Бога” припинити “конфлікт” і наголосив, що це “абсурд”, що світ ризикує ядерним протистоянням.

“Мій заклик спрямований перш за все до президента Російської Федерації, благаючи його зупинити цю спіраль насильства і смерті, хоча б через любов до власного народу”, – наголосив Франциск. “З іншого боку, вражений величезними стражданнями українського населення після агресії, якої воно зазнало, я звертаюся до президента України з не менш обнадійливим закликом бути відкритим до серйозної мирної пропозиції”, – зазначив Франциск.

Виступаючи через два дні після того, як Путін проголосив анексію майже п’ятої частини України та поставив регіони під ядерну парасольку РФ, Франциск також наголосив на праві всіх країн на “суверенітет і територіальну цілісність”.

Київ та його західні союзники засудили анексії Путіна як незаконні, а Зеленський заявив, що українські сили продовжуватимуть боротьбу за повернення всіх територій, окупованих російськими військами.

Папа Римський також зауважив, що “сумно” те, що світ дізнається про українську географію через назви таких місць, як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інших місць, де люди зазнали “невимовних страждань і страху”.