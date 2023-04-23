Папа Римський Франциск у своєму зверненні до вірян закликав світ не забувати про українців, які продовжують страждати від російсько-української війни.

Про це повідомило Vatican News.

Понтифік заявив, що з наступної п’ятниці перебуватиме у Будапешті (Угорщина) три дні. У такий спосіб він хоче доповнити подорож, яку у 2021 році здійснив на Міжнародний Євхаристійний Конгрес.

“Це буде також візит у центр Європи, над якою і далі віють холодні вітри війни, в той час, як переміщення багатьох людей ставлять на порядку денному нагальні гуманітарні питання”, — зазначив Папа Римський.

Він додав, що з любов’ю звертається до угорців, які чекають на його приїзд, та подякував їм за це.

“І не забуваймо про наших братів і сестер українців, які досі страждають від цієї війни”, — заявив понтифік після молитви.

Папа Римський Франциск згадав ситуацію в Судані та Всесвітній день Землі.

“На жаль, залишається серйозною ситуація в Судані, тому поновлюю мій заклик якнайшвидше припинити насильство та повернутися на дорогу діалогу. Заохочую всіх молитися за наших братів і сестер суданців”, — додав понтифік.