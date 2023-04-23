Про це повідомило Vatican News.
Понтифік заявив, що з наступної п’ятниці перебуватиме у Будапешті (Угорщина) три дні. У такий спосіб він хоче доповнити подорож, яку у 2021 році здійснив на Міжнародний Євхаристійний Конгрес.
“Це буде також візит у центр Європи, над якою і далі віють холодні вітри війни, в той час, як переміщення багатьох людей ставлять на порядку денному нагальні гуманітарні питання”, — зазначив Папа Римський.
Він додав, що з любов’ю звертається до угорців, які чекають на його приїзд, та подякував їм за це.
“І не забуваймо про наших братів і сестер українців, які досі страждають від цієї війни”, — заявив понтифік після молитви.
Папа Римський Франциск згадав ситуацію в Судані та Всесвітній день Землі.
“На жаль, залишається серйозною ситуація в Судані, тому поновлюю мій заклик якнайшвидше припинити насильство та повернутися на дорогу діалогу. Заохочую всіх молитися за наших братів і сестер суданців”, — додав понтифік.
- Президент США Джо Байден повідомив, що силами спеціальних операцій США із Судану, в якому розгорнулася війна, було евакуйовано усіх працівників американського посольства. Відтак, Сполучені Штати призупиняють роботу свого посольства в країні.
- Мережею шириться допис української стюардеси про буцімто “захоплення українських заручників” в столиці Судану під час сутичок. Втім, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація не підтверджується
- Франція та інші партнери мають намір евакуювати своїх дипломатів і громадян із Судану. Країни планують зробити такий крок у межах операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.