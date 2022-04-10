Про це повідомив Sky News.

Папа Римський Франциск закликав Київ та Москву досягти миру в переговорах. Він закликав скласти зброю на Великдень, який мине 17 квітня.

“Покладіть зброю! Нехай почнеться Великоднє перемир’я. Але не для того, щоб переозброїтися і відновити бойові дії, а для того, щоб досягти миру шляхом реальних переговорів”, – сказав понтифік наприкінці служби Вербної неділі для десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані.