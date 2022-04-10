Про це повідомив Sky News.
Папа Римський Франциск закликав Київ та Москву досягти миру в переговорах. Він закликав скласти зброю на Великдень, який мине 17 квітня.
“Покладіть зброю! Нехай почнеться Великоднє перемир’я. Але не для того, щоб переозброїтися і відновити бойові дії, а для того, щоб досягти миру шляхом реальних переговорів”, – сказав понтифік наприкінці служби Вербної неділі для десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані.
- Нагадаємо, російське командування намагається поповнити особовий склад долучаючи до армії інвалідів дитинства та співробітників “стратегічних підприємств”. Вони втягують воювати проти України тих жителів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, які не підлягають призову.
- РФ продовжує залучати до армії нових солдатів. Тепер військових набирають з Придністров’я та особовий склад 2012 року.