Про це інформує CNN.

14 грудня він зазначив, що оскільки вторгнення Росії наближається до позначки десяти місяців, українці досі потребують підтримки та допомоги.

Зустрічаймо Різдво з українцями в серці, – сказав Папа під час загальної аудієнції у Ватикані. Вони так сильно, так сильно страждають, – додав Франциск, посилаючись на холодну погоду та брак їжі й ліків.

Він зазначив, що добре святкувати Різдво, проте закликав менше витрачати, мати скромніше Різдво зі скромнішими подарунками. Натомість відправляти заощаджене на потреби України.

Раніше Папа Римський Франциск порівняв напад на Україну з нацистською операцією під час Другої світової, яка призвела до смертей мільйонів людей, переважно євреїв. Проте понтифік так і не згадав про РФ, коли виступав на своїй щотижневій аудієнції.

Варто також додати, що Папа Римський заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.

Водночас 2 жовтня Папа Римський вперше прямо закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити “спіраль насильства і смерті” в Україні, заявивши, що криза загрожує ядерною ескалацією з неконтрольованими глобальними наслідками.