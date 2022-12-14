Про це інформує CNN.
14 грудня він зазначив, що оскільки вторгнення Росії наближається до позначки десяти місяців, українці досі потребують підтримки та допомоги.
Зустрічаймо Різдво з українцями в серці, – сказав Папа під час загальної аудієнції у Ватикані. Вони так сильно, так сильно страждають, – додав Франциск, посилаючись на холодну погоду та брак їжі й ліків.
Він зазначив, що добре святкувати Різдво, проте закликав менше витрачати, мати скромніше Різдво зі скромнішими подарунками. Натомість відправляти заощаджене на потреби України.
Раніше Папа Римський Франциск порівняв напад на Україну з нацистською операцією під час Другої світової, яка призвела до смертей мільйонів людей, переважно євреїв. Проте понтифік так і не згадав про РФ, коли виступав на своїй щотижневій аудієнції.
Варто також додати, що Папа Римський заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.
Водночас 2 жовтня Папа Римський вперше прямо закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити “спіраль насильства і смерті” в Україні, заявивши, що криза загрожує ядерною ескалацією з неконтрольованими глобальними наслідками.
- 23 листопада під час зустрічі з паломниками Папа Франциск знову висловився щодо України, пом’янувши жертви Голодомору та назвавши його геноцидом.
- Повернувшись з Бахрейну, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість військових РФ, з якою ті діють в Україні, не притаманна російському народові, до котрого він має “велику повагу”, зокрема й до “російського гуманізму”.
- Садовий передав Папі Римському хрест, “поранений” осколком російської ракети.