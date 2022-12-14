Папа Римський Франциск запропонував цьогоріч купувати менше подарунків на Різдво та натомість пожертвувати заощаджені кошти Україні.

Про це інформує CNN.

14 грудня він зазначив, що оскільки вторгнення Росії наближається до позначки десяти місяців, українці досі потребують підтримки та допомоги.

Зустрічаймо Різдво з українцями в серці, – сказав Папа під час загальної аудієнції у Ватикані. Вони так сильно, так сильно страждають, – додав Франциск, посилаючись на холодну погоду та брак їжі й ліків.

Він зазначив, що добре святкувати Різдво, проте закликав менше витрачати, мати скромніше Різдво зі скромнішими подарунками. Натомість відправляти заощаджене на потреби України.

Раніше Папа Римський Франциск порівняв напад на Україну з нацистською операцією під час Другої світової, яка призвела до смертей мільйонів людей, переважно євреїв. Проте понтифік так і не згадав про РФ, коли виступав на своїй щотижневій аудієнції.

Варто також додати, що Папа Римський заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.

Водночас 2 жовтня Папа Римський вперше прямо закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити “спіраль насильства і смерті” в Україні, заявивши, що криза загрожує ядерною ескалацією з неконтрольованими глобальними наслідками.