Папа Римський Франциск запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися, однак той не відповідає на запрошення.

Про це він розповів у інтерв’ю газеті “Corriere della Sera”.

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, Папа подзвонив Володимиру Зеленському, а Путіну ні. Натомість він вимагав пояснень від посла Росії у Ватикані.

На двадцятий день війни Папа попросив кардинала Пароліна передати Путіну його пропозицію прибути в Москву, однак відповіді так і не отримав.

Водночас в інтерв’ю Папа зазначив, що поїде в Київ лише після візиту до Москви.

Також він розмовляв з очільником Російської православної церкви Кірілом через відеозв’язок. Їхня розмова тривала 40 хвилин, 20 з яких Кіріл зачитував обвинувачення, висунуті Росією проти України.

Папа також спілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Той заявив, що у Путіна є план, згідно з яким війна завершиться 9 травня. Однак Папа песимістично ставиться до цієї заяви.