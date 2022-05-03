Про це він розповів у інтерв’ю газеті “Corriere della Sera”.
Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, Папа подзвонив Володимиру Зеленському, а Путіну ні. Натомість він вимагав пояснень від посла Росії у Ватикані.
На двадцятий день війни Папа попросив кардинала Пароліна передати Путіну його пропозицію прибути в Москву, однак відповіді так і не отримав.
Водночас в інтерв’ю Папа зазначив, що поїде в Київ лише після візиту до Москви.
Також він розмовляв з очільником Російської православної церкви Кірілом через відеозв’язок. Їхня розмова тривала 40 хвилин, 20 з яких Кіріл зачитував обвинувачення, висунуті Росією проти України.
Папа також спілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Той заявив, що у Путіна є план, згідно з яким війна завершиться 9 травня. Однак Папа песимістично ставиться до цієї заяви.
- Нагадаємо, що вже 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, що дозволить йому розпочати відкриту мобілізацію та отримати додаткові сили для захоплення східних і південних регіонів України.
- 1 травня Папа Римський Франциск назвав вторгнення РФ в Україну “жахливим регресом людства”, заявивши, що страждання українського народу змушують його “плакати”.
- Також за інформацією ЗМІ, Папа Римський Франциск тричі звертався до президента РФ Володимира Путіна з закликом дозволити евакуацію людей з оточеного Маріуполя. Проте очільник Кремля тричі відмовив понтифіку.
- Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Раніше посол України у Ватикані Андрій Юраш повідомив, що увечері 15 квітня у Колізеї відбулась Хресна дорога. Під час 13-ої стації хрест спільно несли українка та росіянка, хоча напередодні українська сторона закликала Святий Престол відмовитись від цього задуму.