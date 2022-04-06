Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Папа Франциск, наприкінці своєї щотижневої аудієнції у Ватикані заявив, що останні новини щодо війни в Україні, замість того, аби принести полегшення та надію, принесли нові звірства – “різанину у Бучі”.
“Зупиніть цю війну! Нехай мовчить зброя! Припиніть сіяти смерть та руйнування”, – сказав Понтифік.
Він засудив жорстокість щодо мирних людей, беззахисних жінок та дітей.
Також на аудієнції Папа Римський розгорнув і показав український прапор. За словами Понтифіка, цей “потемнілий та заплямований прапор”, на якому містяться надписи та символи, привезли напередодні саме із Бучі.
“Це прапор з війни, з того мученицького міста Буча”, – сказав Папа Франциск та поцілував його.
Опісля Понтифік покликав дітей з України, які були вимушені виїхати за кордон через війну, підійти до нього та вручив їм солодощі.
Він наголосив, що діти були вимушені втекти з дому, щоб опинитись у безпечному місці, та додав, що не варто забувати про дітей та народ України.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.
- Також Папа Римський присвятив свій антивоєнний допис у Twitter Україні та зробив це українською мовою.
- Відомо, що Папа Франциск у своєму щотижневому недільному зверненні та благословенні назвав війну в Україні “безглуздою різаниною, де хаос і звірства повторюються щодня”.
- Також повідомлялось, що жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.