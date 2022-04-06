Папа Римський Франциск 6 квітня засудив "різанину у Бучі" та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі - міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Папа Франциск, наприкінці своєї щотижневої аудієнції у Ватикані заявив, що останні новини щодо війни в Україні, замість того, аби принести полегшення та надію, принесли нові звірства – “різанину у Бучі”.

“Зупиніть цю війну! Нехай мовчить зброя! Припиніть сіяти смерть та руйнування”, – сказав Понтифік.

Він засудив жорстокість щодо мирних людей, беззахисних жінок та дітей.

Також на аудієнції Папа Римський розгорнув і показав український прапор. За словами Понтифіка, цей “потемнілий та заплямований прапор”, на якому містяться надписи та символи, привезли напередодні саме із Бучі.

“Це прапор з війни, з того мученицького міста Буча”, – сказав Папа Франциск та поцілував його.

Опісля Понтифік покликав дітей з України, які були вимушені виїхати за кордон через війну, підійти до нього та вручив їм солодощі.

Він наголосив, що діти були вимушені втекти з дому, щоб опинитись у безпечному місці, та додав, що не варто забувати про дітей та народ України.