Сьогодні, 29 квітня, Папа Римський Франциск зустрівся з українцями, які внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вимушено виїхали до Угорщини.

Про це повідомляє Reuters.

Папа Римський Франциск зустрівся приблизно з 600 вимушено переміщеними особами, а також із бідними та бездомними людьми в церкві Святої Єлизавети в Будапешті в другий день свого візиту, який розпочався в п’ятницю.

Один з українців, Олег Яковлєв, розповів про те, що рік тому йому, його дружині Людмилі та їхнім п’ятьом дітям довелося покинути Дніпро після російських бомбардувань.

“Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну”, – сказав Яковлєв Папі Франциску.

Своєю чергою, Папа Римський Франциск сказав, що висловлення співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедій, є невід’ємною частиною християнства, навіть якщо нужденні – невіруючі.

“Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що не все втрачено і що інше майбутнє можливе”, – сказав Франциск.

За даними Reuters, після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну близько 35 000 осіб звернулися за статусом тимчасового захисту в Угорщині.

Нагадаємо, що 27 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. Під час зустрічі він попросив у Понтифіка допомоги у поверненні додому депортованих до РФ українських дітей.

“Я попросив його святість про допомогу у поверненні додому українців, українських дітей, яких утримують, яких арештовано, депортовано до Росії злочинним способом”, – сказав Шмигаль.

Також, за словами Шмигаля, із Папою Римським він обговорив запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським формулу миру і можливий шлях її реалізації та допомогу Ватикану у цьому питанні.

Крім того, очільник уряду України Денис Шмигаль під час зустрічі з Папою Римським Франциском подарував йому фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.

Денис Шмигаль зазначив, що цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі.