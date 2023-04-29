Про це повідомляє Reuters.
Папа Римський Франциск зустрівся приблизно з 600 вимушено переміщеними особами, а також із бідними та бездомними людьми в церкві Святої Єлизавети в Будапешті в другий день свого візиту, який розпочався в п’ятницю.
Один з українців, Олег Яковлєв, розповів про те, що рік тому йому, його дружині Людмилі та їхнім п’ятьом дітям довелося покинути Дніпро після російських бомбардувань.
“Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну”, – сказав Яковлєв Папі Франциску.
Своєю чергою, Папа Римський Франциск сказав, що висловлення співчуття до тих, хто страждає від бідності та трагедій, є невід’ємною частиною християнства, навіть якщо нужденні – невіруючі.
“Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що не все втрачено і що інше майбутнє можливе”, – сказав Франциск.
За даними Reuters, після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну близько 35 000 осіб звернулися за статусом тимчасового захисту в Угорщині.
Нагадаємо, що 27 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. Під час зустрічі він попросив у Понтифіка допомоги у поверненні додому депортованих до РФ українських дітей.
“Я попросив його святість про допомогу у поверненні додому українців, українських дітей, яких утримують, яких арештовано, депортовано до Росії злочинним способом”, – сказав Шмигаль.
Також, за словами Шмигаля, із Папою Римським він обговорив запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським формулу миру і можливий шлях її реалізації та допомогу Ватикану у цьому питанні.
Крім того, очільник уряду України Денис Шмигаль під час зустрічі з Папою Римським Франциском подарував йому фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.
Денис Шмигаль зазначив, що цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі.
- Папа Римський Франциск вперше дозволить жінкам голосувати на впливовій всесвітній зустрічі єпископів у жовтні.
- Папа Римський Франциск у своєму зверненні до вірян закликав світ не забувати про українців, які продовжують страждати від російсько-української війни.
- У п’ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск вирушить із триденним візитом до Угорщини, де, зокрема, зустрінеться з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном. Однією із тем перемовин стане війна в Україні.