Від глави Київської ОВА Руслана Кравченка Папі Римському Франциску передали "Бучанську монету". На ній зображено храм святого апостола Андрія Первозваного, де під час російської окупації поховали 119 мирних мешканців

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Facebook.

“Попросив Спецпосланника передати Папі Римському “Бучанську монету” із зображенням церкви Андрія Первозваного. Саме тут під час російської окупації були поховані 119 мирних мешканців. Вдячний, що монета, яка символізує нескореність українців, уже потрапила до адресата”, — зазначив Кравченко. Глава ОВА підкреслив, що світ повинен пам’ятати про злочини росіян. Вже протягом півтора року повномасштабної війни російські військові вбивали та продовжують вбивати. “Знищують усе, що пов’язано з Україною та українцями. Тероризують світ ядерною зброєю. Тому сьогодні мир та безпека як ніколи залежать від спільних дій усього світу”, — підкреслив він.

Довідка. Окупація Бучі протривала 33 дні після того, як російські військові потрапили до міста 27 лютого. Вже того дня ворожа ракета потрапила у житловий будинок і стало відомо про перших загиблих.

Російські окупанти відступили від міста 31 березня завдяки зусиллям ЗСУ. Після того, як журналісти та українські військові потрапили до Бучі — там виявили випадки масових вбивств. Тіла деяких українців були просто неба, деякі — зі зв’язаними за спиною руками.

Одну з катівень виявили у дитячому санаторії. Крім того, військові РФ застосовували невеликі металеві дротики, що використовували ще за часів Першої світової війни для ураження піхоти, й вони стали причиною смерті десятків цивільних.

У Росії досі не визнають масового вбивства цивільних, називаючи фото та відео з Бучі “постановкою київського режиму для західних ЗМІ”. Утім супутникові знімки свідчили, що тіла вбитих мешканців лежали на вулицях Бучі з середини березня, а братська могила в місті з’явилася ще 10 березня.

Зокрема Бучу окупувала 64-а окрема мотострілецька бригада, яка є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Президент РФ Володимир Путін нагородив її почесним званням “гвардійської” за проявлений “масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність”.

Після деокупації Київщини Буча стала одним з міст, яке відвідують представники країн ЄС і НАТО, аби побачити російські звірства на власні очі.