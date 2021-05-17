Викрадений у Молдові колишній український суддя Микола Чаус раптово дав про себе знати, а ще зняв відео, у якому розповів, що з ним усе добре.

Відео опубліковано в Telegram-каналі Миколи Чауса.

“Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже (!) впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв’язку і у т. ч. для обміну інформацією щодо фігурантів мого викрадення у 2016 році”, – йдеться в описі до відео.

Сам Чаус заявив, що знаходиться у повній безпеці та почуває себе добре.

“Мої кінцівки на місці та щелепа без видимих пошкоджень. В даний час не можу повідомити про своє місце знаходження, бо багато хто намагається спекулювати на моєму нібито викраденні. Кому це вигідно? Можна лише здогадуватися”, – сказав Чаус.



Проте дуже цікавими виявилися метадані самого відео.

Так папка, з якої завантажили відео називається “гусь”. Саме відео монтували у професійній програмі відеомонтажу Adobe Premiere Pro, яка встановлена на MacBook Apple. Ця програма доволі складна для освоєння та користування, ніж інші програми для відео, що є на MacBook. Тобто це програма для професійного монтажу.

Крім того, ролик був створений вчора, 16 травня, а опублікували його сьогодні.

Все це може означати, що Миколі Чаусу допомагали створити це відео, і що це може бути спланована медіакампанія.

Як відомо, Миколу Чауса викрали в центрі Кишинева на початку квітня. Викрадачі виїхали в Україну.

Згодом з’явилася інформація, що до викрадення причетні представники українських спецслужб.

Повідомляли, що Чауса могли тримати на об’єкті Міноборони України в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область). Також зазначалося, що екссуддю українська влада хоче якось “легалізувати”, “підкинувши” його десь на кордоні (наприклад, з невизнаним Придністров’ям або адмінкордоні з Кримом).

#Букви отримали інформацію від своїх джерел у правоохоронних органах, що після невдалих спроб “підкинути” Чауса на кордоні його могли “підкинути” матері.

У зв’язку із цим кореспондент #Букв вирішив навідатися до матері Чауса в село Надинівка (Чернігівська область), щоб дізнатися, чи дійсно там перебуває викрадений суддя.

Ганна Созонівна заперечила, що Микола Чаус у неї вдома, і поділилася думками щодо його викрадення. Жінка також поінформувала, що до неї раніше неодноразово приходили силовики й розшукували Миколу Чауса. Такий обшук відбувся у неї вдома невдовзі після публікації в Тelegram-каналі “Трубу прорвало” матеріалів прослуховування кабінету колишнього керівника ДБР Романа Труби.

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Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.