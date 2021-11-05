Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інформацію про компанії та людей, яких мали внести в санкційні списки, члени Ради національної безпеки і оборони отримували за 5 хвилин до початку засідання.

Про це він сказав в етері телеканалу “Україна 24”.

Аваков наголосив, що РНБО не може виконувати функції виконавчої та судової влади, її завдання – розробка стратегій.

“Коли РНБО у нас перетворилася – на хайпі, абсолютно на хайпі – на ситуацію штампування санкцій, це було неприпустимо. Я не хотів в цьому брати участь”, – сказав він.

Ексміністр також розповів, як на засіданнях РНБО ухвалювали рішення щодо санкцій.

“Я приходив і чекав. І мені за п’ять хвилин до цього давали справу. Я відкривав папочку і уважно читав, потім піднімав голову і говорив: “Слухайте, а ось ця фірма – вона сюди внесена на підставі чого?”. Вони кажуть: “Як? Подивіться, там є оперативна довідка”. Я говорив: “Слухайте, ну оперативна довідка – у мене такими довідками повний стіл завалений, вони – половина неправда, а половину треба доопрацьовувати. На підставі чого?”. Це гігантська проблема. Це спрощення ситуації”, – розповів Аваков.

За його словами, закон не передбачає можливості запровадження санкцій проти громадян України.

“І на першому-другому РНБО була дискусія з цього приводу… Кілька людей виступили. Але це не було підтримано”, – сказав Аваков.

Він нагадав, що склад РНБО призначає президент України, а це, на думку колишнього міністра, означає, що рішення РНБО – це рішення президента.

“Це знову вертикалізація влади без балансу”, – додав Аваков.