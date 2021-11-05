Про це він сказав в етері телеканалу “Україна 24”.
Аваков наголосив, що РНБО не може виконувати функції виконавчої та судової влади, її завдання – розробка стратегій.
“Коли РНБО у нас перетворилася – на хайпі, абсолютно на хайпі – на ситуацію штампування санкцій, це було неприпустимо. Я не хотів в цьому брати участь”, – сказав він.
Ексміністр також розповів, як на засіданнях РНБО ухвалювали рішення щодо санкцій.
“Я приходив і чекав. І мені за п’ять хвилин до цього давали справу. Я відкривав папочку і уважно читав, потім піднімав голову і говорив: “Слухайте, а ось ця фірма – вона сюди внесена на підставі чого?”. Вони кажуть: “Як? Подивіться, там є оперативна довідка”. Я говорив: “Слухайте, ну оперативна довідка – у мене такими довідками повний стіл завалений, вони – половина неправда, а половину треба доопрацьовувати. На підставі чого?”. Це гігантська проблема. Це спрощення ситуації”, – розповів Аваков.
За його словами, закон не передбачає можливості запровадження санкцій проти громадян України.
“І на першому-другому РНБО була дискусія з цього приводу… Кілька людей виступили. Але це не було підтримано”, – сказав Аваков.
Він нагадав, що склад РНБО призначає президент України, а це, на думку колишнього міністра, означає, що рішення РНБО – це рішення президента.
“Це знову вертикалізація влади без балансу”, – додав Аваков.
- 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Він тоді акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”.
- Згодом до Окружного адмінсуду Києва було подано три заяви щодо припинення дії рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій стосовно окремих осіб.
- 18 червня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони спільно зі Службою безпеки України здійснить додаткову перевірку щодо трьох осіб, які потрапили до санкційного списку як “злодії в законі”. Вказані особи не згодні із застосуванням санкцій щодо них.
- 18 червня бізнесмен Павло Фукс відреагував на заяву секретаря РНБО стосовно запровадження щодо нього санкцій нібито через зв’язок з компанією “Голден Деррік”. Фукс нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього. Він зазначив, що збирається захищати свою репутацію в українських і міжнародних судах.
- 6 липня Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями, запровадженими Міністерством фінансів США.
- 16 липня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ще дев’ятьох осіб, які наразі під санкційними обмеженнями США. Серед них немає нардепів Андрія Деркача та Олександра Дубінського, а також олігарха Ігоря Коломойського.