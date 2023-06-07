7 червня Папу Римського Франциска доставили до лікарні для проведення операції на кишківнику.

Джерело: Politico з посиланням на заяву Ватикану

86-річний Папа Франциск був доставлений до лікарні в Римі для операції на кишківнику.

Понтифіка під загальним наркозом очікує лапаротомія та пластика черевної стінки з протезуванням. Операція пройде сьогодні вдень. ЇЇ мета – лікування кишкової закупорки.

Після операції Папа Франциск проведе в лікарні декілька днів для післяопераційного лікування.

У липні 2021 року Папа Римський Франциск переніс серйозну операцію на кишечнику, під час якої йому видалили ліву частину кишечника.

У березні цього року він кілька днів провів у лікарні, де лікувався від бронхіту.