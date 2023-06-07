Джерело: Politico з посиланням на заяву Ватикану
86-річний Папа Франциск був доставлений до лікарні в Римі для операції на кишківнику.
Понтифіка під загальним наркозом очікує лапаротомія та пластика черевної стінки з протезуванням. Операція пройде сьогодні вдень. ЇЇ мета – лікування кишкової закупорки.
Після операції Папа Франциск проведе в лікарні декілька днів для післяопераційного лікування.
У липні 2021 року Папа Римський Франциск переніс серйозну операцію на кишечнику, під час якої йому видалили ліву частину кишечника.
У березні цього року він кілька днів провів у лікарні, де лікувався від бронхіту.
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