Про це з посиланням на заяву Ватикану повідомляє CNN.

За словами речника Ватикану Маттео Бруні, останніми днями 86-річний Папа Франциск “скаржився на деякі респіраторні труднощі”, тому вдень 29 березня його відправили до римської лікарні Policlinico A. Gemelli “для деяких медичних перевірок”.

“Результати цих [тестів] показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції Covid-19), яка вимагатиме кількох днів відповідної медичної терапії в лікарні”, – пояснив він.

“Папа Франциск зворушений багатьма отриманими посланнями та висловлює вдячність за близькість і молитву”, — додав Бруні.

До лікарні понтифіка доставили одразу після щотижневої загальної аудієнції на площі Святого Петра. Про те, що запланований візит до лікарні повідомлялось ще перед аудієнцією.

“Святіший Отець перебуває в Джемеллі відсьогодні для деяких раніше запланованих тестів”, — сказав Бруні.

Трохи згодом речник додав, що розклад понтифіка на 30 березня було очищено, аби мати час для проводження обстеження, якщо це буде необхідно.

Єпископи в церквах по всій Італії моляться за якнайшвидше одужання Франциска, йдеться в заяві президента Єпископської конференції Італії від імені італійських єпископів у середу.

Понтифік, який у молодості страждав від важкої пневмонії та йому видалили частину легені, нещодавно мав проблеми зі здоров’ям.

Його часто бачили з палицею, а іноді користується інвалідним візком через біль у правому коліні. Минулого року він скасував поїздку до Демократичної Республіки Конго та Південного Судану після того, як лікарі сказали, що йому також доведеться пропустити наступну поїздку до Канади, якщо він не погодиться на ще 20 днів терапії та відпочинку для коліна. Зрештою він поїхав до ДРК і Південного Судану в лютому.

Папа Франциск також страждає від дивертикуліту, загального захворювання, яке може викликати запалення або інфекцію товстої кишки. У 2021 році йому зробили операцію з видалення частини товстої кишки.

У грудні понтифік повідомив, що вже підписав заяву про відставку , яка буде використана у випадку, якщо він стане “інвалідом”. Франциск зробив такий коментар в інтерв’ю іспанському інформаційному агентству ABC, коли його запитали, що станеться, якщо Папа раптом не зможе виконувати свої обов’язки через проблеми зі здоров’ям або нещасний випадок.

Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.

“Я вже підписав свою відмову. Держсекретарем тоді був Тарчізіо Бертоне. Я підписав його і сказав: “Якщо я отримаю інвалідність з медичних причин чи будь-яких інших, ось моя зречення””, — цитують слова Френсіса, додавши, що це був перший раз, коли він публічно говорив про існування листа.

Франциск сказав, що минулі понтифіки Павло VI і Благочестивий XII також склали свої листи про зречення на випадок постійних проблем зі здоров’ям.

У 2013 році безпосередній попередник Франциска, Папа Римський Бенедикт XVI, прийняв майже безпрецедентне рішення піти у відставку зі своєї посади, назвавши причиною “похилий вік” і вразивши католицький світ.

Це був перший випадок за майже за 600 років, коли Папа пішов у відставку. Останнім папою, який пішов у відставку перед своєю смертю, був Григорій XII, який у 1415 році залишив посаду, щоб покласти край громадянській війні в церкві, в якій більше ніж одна людина претендувала на посаду Папи.