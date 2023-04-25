Про це інформує Al Jazeera.
Ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, передбачає що Преторія, яка цього року готується приймати саміт блоку БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), повинна буде заарештувати очільника Кремля після прибуття.
“Правляча партія вирішила, що розумним буде, якщо ПАР вийде з МКС”, – сказав Рамафоса під час пресконференції, яку він проводив спільно з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.
Також Рамафоса додав, що причиною такого рішення стало “несправедливе ставлення” суду до певних країн. Відповідаючи на питання, чи заарештує ПАР Путіна, Рамафоса сказав, що “це питання в стадії обговорення”.
Як повідомляється, ПАР відмовилася засудити повномасштабне вторгнення Росії на територію України, пояснивши, що хоче залишити нейтральну позицію і віддає перевагу “сісти за стіл переговорів” для припинення війни.
Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Республіка намагалася зробити це в 2016 році після конфлікту, який розгорнувся роком раніше, коли тодішній президент Судану Омар аль-Башир приїхав до країни на саміт Африканського союзу. ПАР відмовилась заарештувати його, попри на те, що МКС видав ордер на арешт аль-Башира, який підозрювався у скоєнні воєнних злочинів.
Довідка. 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.
- Велика Британія надасть кваліфіковану юридичну допомогу у створенні спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ – зокрема й російського президента Володимира Путіна – за скоєні воєнні злочини в Україні.
- Генпрокурор США Меррік Гарленд провів зустріч зі своїм колегою з України Андрієм Костіним, під час якої повідомив, що американський уряд призначив прокурора, який буде розслідувати злочини Росії проти українців.
- Коста-Ріка приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.