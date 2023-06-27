Джерело: DW
Як зауважила Пандора, глави України та Росії пообіцяли провести ще одну зустріч із главами африканських держав для обговорення ініціативи.
“Ми дуже зацікавлені у завершенні війни між Росією та Україною”, – наголосила глава МЗС ПАР.
Офіційно влада ПАР заявляла про свій нейтралітет у питанні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент країни Сиріл Рамафоса в середині червня відвідав Київ та Санкт-Петербург із миротворчою місією разом із лідерами ще шести африканських держав.
Запропонована мирна ініціатива містила зокрема необхідність досягнення миру “за допомогою переговорів та дипломатичними засобами”, закінчення бойових дій “якнайшвидше”, “деескалацію з обох сторін”, “повагу суверенітету держав і народів відповідно до Статуту ООН” та “гарантії безпеки для всіх країн”.
“Допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі – означає заморозити війну, заморозити біль і страждання”, – прокоментував план Зеленський.
Український президент зауважив, що “Росія довго намагалася обдурити всіх із Мінськом” і нині “намагається повернутися до своєї старої примітивної тактики”. Проте, зазначив, що “обдурити світ Росії більше не вдасться. Обдурити Україну точно неможливо”.
Та вкотре наголосив, що потрібен реальний мир, а значить — реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі.
Зауважимо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед візитом до ПАР закликала країну зрозуміти позиції України, котра бореться проти повномасштабного російського вторгнення.
Нещодавно двопартійна група законодавців США у листі закликала адміністрацію президента Джо Байдена покарати Південну Африку за підтримку РФ у війні проти України, зокрема перенести важливу торговельну зустріч в іншу країну.
- Після невдалих спроб посилити свій вплив у Європі, РФ сконцентрувалась на низці країн Африки, аби зміцнити свої позиції, намагаючись відкрити “другий фронт” проти Заходу.
- Високопосадовці США все частіше відстежують пересування та зусилля російської приватної військової групи “Вагнер” за межами України, оскільки Москва продовжує використовувати цю організацію для проведення операцій впливу в Африці та Європі.
- У ПАР готуються змінити закони через можливий візит Путіна на саміт БРІКС.
- Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса відреагував на звинувачення США щодо постачання озброєння Росії, яка веде повномасштабну війну на території України.