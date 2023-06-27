27 червня міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор після зустрічі з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявила, що країна продовжить розробку африканської мирної ініціативи щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Джерело: DW

Як зауважила Пандора, глави України та Росії пообіцяли провести ще одну зустріч із главами африканських держав для обговорення ініціативи.

“Ми дуже зацікавлені у завершенні війни між Росією та Україною”, – наголосила глава МЗС ПАР.

Офіційно влада ПАР заявляла про свій нейтралітет у питанні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент країни Сиріл Рамафоса в середині червня відвідав Київ та Санкт-Петербург із миротворчою місією разом із лідерами ще шести африканських держав.

Запропонована мирна ініціатива містила зокрема необхідність досягнення миру “за допомогою переговорів та дипломатичними засобами”, закінчення бойових дій “якнайшвидше”, “деескалацію з обох сторін”, “повагу суверенітету держав і народів відповідно до Статуту ООН” та “гарантії безпеки для всіх країн”.

“Допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі – означає заморозити війну, заморозити біль і страждання”, – прокоментував план Зеленський.

Український президент зауважив, що “Росія довго намагалася обдурити всіх із Мінськом” і нині “намагається повернутися до своєї старої примітивної тактики”. Проте, зазначив, що “обдурити світ Росії більше не вдасться. Обдурити Україну точно неможливо”.

Та вкотре наголосив, що потрібен реальний мир, а значить — реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі.

Зауважимо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед візитом до ПАР закликала країну зрозуміти позиції України, котра бореться проти повномасштабного російського вторгнення.

Нещодавно двопартійна група законодавців США у листі закликала адміністрацію президента Джо Байдена покарати Південну Африку за підтримку РФ у війні проти України, зокрема перенести важливу торговельну зустріч в іншу країну.