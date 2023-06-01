ПАР розглядає можливість проведення саміту БРІКС у Китаї через ордер МКС на арешт Путіна

Південно-Африканська Республіка розглядає різні правові варіанти, якщо президент Росії Володимир Путін, ордер на арешт якого видав МКС, відвідає саміт країн БРІКС у серпні, заявив міністр закордонних справ Наледі Пандор.

Джерело: Reuters

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через примусову депортацію українських дітей під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і Південна Африка як член МКС повинна буде заарештувати його, якщо він відвідає саміт БРІКС.

Одним із варіантів, який набирає популярності серед офіційних осіб Південної Африки, розглядають заклик до Китаю, який раніше головував у БРІКС, прийняти саміт, зазначив високопосадовець на умовах анонімності.

Тоді як 1 червня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що повідомлення про перенесення саміту із Південної Африки до Китаю є фейковими.

Раніше у Кремлі заявили, що Росія братиме участь у БРІКС на “належному рівні”.

Колишній президент Південної Африки Табо Мбекі, чиї погляди на міжнародні відносини мають велике значення серед урядовців, заявив, що саміт навряд чи відбудеться в Південній Африці.

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29 травня Південна Африка надала дипломатичний імунітет усім лідерам, які братимуть участь як у зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС, так і в серпневому саміті. У відділі міжнародних зв’язків заявили, що це стандартна процедура для всіх міжнародних конференцій у Південній Африці.

У департаменті зазначили, що імунітети призначені для захисту заходу та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення заходу.

Додавши, що ці “імунітети не мають переваги над будь-яким ордером, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції”.

Тож, теоретично, учасник зустрічі, розшукуваний МКС, приїде у країну не як учасник міжнародних самітів, то ПАР зобов’язана заарештувати його.

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися після того, як він залишив свій пост. Уряд наразі отримує юридичні поради щодо того, як обійти ордер на арешт Путіна.

Серед варіантів, які розглядає уряд, є законодавча поправка, яка “одомашнить” Римський статут, що теоретично може дозволити надавати імунітет главам держав, які відвідують країну.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.

Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.

Раніше стало відомо, що влада Південної Африки попросила російського президента Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який має відбутися в серпні, а долучитися до зустрічі в онлайн-форматі.

Проте згодом у Південно-Африканській Республіці заявили, що зараз працюють над пошуком варіантів можливого візиту очільника Кремля.