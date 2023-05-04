У Південно-Африканській Республіці, де раніше радили президенту Росії Володимиру Путіну не приїжджати на саміт BRICS через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом, заявили, що зараз працюють над пошуком варіантів можливого візиту очільника Кремля.

Про це повідомив міністр юстиції та виправних установ Південно-Африканської Республіки Рональд Ламола.

За його словами, уряд країни розглядає декілька можливих варіантів дій у зв’язку з можливим приїздом Путіна до Південної Африки.

“Ми аналізуємо всі можливі варіанти щодо візиту очільника Кремля, навіть розгляд законопроєкту, який дозволить внести поправки до реалізації закону, щоб зробити його відповідним до міжнародного звичайного права, подібного до того, яке практикується у Великій Британії та Голландії. Там виконавча влада має можливість вийти чи призупинити виконання закону, якщо продовження його виконання не відповідає національним інтересам”, — пояснив Ламола.

Крім того, посадовець розкритикував “подвійні стандарти Міжнародного кримінального суду стосовно переслідування людей”.

Відтак, міністр юстиції нагадав, що Ізраїль не один рік вчиняв порушення прав людини щодо палестинців, однак МКС не висунув звинувачення жодному лідеру Ізраїлю.

Раніше влада Південної Африки попросила російського президента Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який має відбутися в серпні, а долучитися до зустрічі в онлайн-форматі. За словами південноафриканських посадовців, ПАР буде змушена виконати ордер Міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна, якщо той приїде в країну.

Додамо, що нещодавно у ЗМІ опублікували інформацію про те, що Південноафриканська республіка має намір припинити членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Проте президент ПАР Сиріл Рамафоса спростував це повідомлення.

Довідково. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.