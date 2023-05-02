Влада Південної Африки попросила російського президента Володимира Путіна не приїжджати на саміт BRICS, який має відбутися в серпні, а долучитися до зустрічі в онлайн-форматі.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

За словами південноафриканських посадовців, ПАР буде змушена виконати ордер Міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна, якщо він приїде в країну.

“Ми не маємо іншого варіанту: у випадку візиту Путіна нам доведеться його заарештувати”, – сказав посадовець.

Як зазначили у виданні, минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса створив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, задання якого полягає у розгляді можливих варіантів у зв’язку з видачею ордера на арешт Путіна.

Відомо, що комітет не зміг знайти інших шляхів уникнення арешту очільника Кремля, окрім як участі Путіна в саміті BRICS по відеозв’язку. “Єдиний варіант, який ми маємо – це підключитися через Teams або Zoom із Москви”, – сказав урядовець.

Зараз ПАР веде переговори про це з вищим російським керівництвом.

Повідомляється, що ПАР відмовилася підтримати антиросійські санкції або засудити РФ за повномасштабне вторгнення в Україну. Проте видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей з тимчасово окупованої Росією території, поставила правлячу партію Південно-Африканської Республіки у незручне становище.

Додамо, що нещодавно у ЗМІ опублікували інформацію про те, що Південноафриканська республіка має намір припинити членство в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Водночас президент ПАР Сиріл Рамафоса спростував це повідомлення.

Довідково. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються у незаконній депортації населення та дітей з території України.