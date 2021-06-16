Про це вони повідомили на спільній сторінці в Instagram.
“Друзі. На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою”, — розповіла пара.
З наступних історій випливає, що спершу підписники не повірили у цю новину, а потім почали надсилати чимало негативних повідомлень.
У коментарі “Суспільне.Харків” Олександр розповів, що стосунки з Вікторією “опинилися у патовій ситуації”.
“Зважене рішення. На жаль, ми не бачимо таких варіантів, закінчуємо гідно, зі взаємною повагою”, — додав він.
Закохані зв’язали себе ланцюгом 14 лютого. В планах було провести так 3 місяці, аби встановити рекорд. Але минуло вже 4 місяці (123 дні). За словами експертки “Книги рекордів України” Лани Вєтрової, ланцюг знімуть 17 червня.
- Днями чотирирічний Лев Прищепа з Одеси встановив національний рекорд у подоланні бігової дистанції.