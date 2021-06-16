Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова, які скували себе ланцюгом у День закоханих, завершують стосунки.

Про це вони повідомили на спільній сторінці в Instagram.

“Друзі. На наш превеликий жаль, ми закінчуємо наші стосунки. Це все стало нашим минулим, до якого ми завжди будемо ставитися з повагою”, — розповіла пара.

З наступних історій випливає, що спершу підписники не повірили у цю новину, а потім почали надсилати чимало негативних повідомлень.

У коментарі “Суспільне.Харків” Олександр розповів, що стосунки з Вікторією “опинилися у патовій ситуації”.

“Зважене рішення. На жаль, ми не бачимо таких варіантів, закінчуємо гідно, зі взаємною повагою”, — додав він.

Закохані зв’язали себе ланцюгом 14 лютого. В планах було провести так 3 місяці, аби встановити рекорд. Але минуло вже 4 місяці (123 дні). За словами експертки “Книги рекордів України” Лани Вєтрової, ланцюг знімуть 17 червня.