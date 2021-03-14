В Reuters показали, що змінилося в їхньому житті через місяць.
Закохані хочуть провести так три місяці, щоб встановити рекорд.
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Щоб закохані не могли таємно зняти ланцюг – його опломбували.
Олександр розповів, що через місяць їм стало набагато легше фізично, оскільки закохані звикли робити якісь речі синхронно, в чомусь поступатися і так далі.
“Фізично все нормально, вже багато навіть не обговорюємо … Зараз все відбувається вже без слів!”, – розповів хлопець.
Але, при цьому, складніше стало морально, оскільки закоханим доводиться бути один з одним 24/7.
Нагадаємо, 14 лютого у світі відзначаються День святого Валентина або День всіх закоханих.
#Букви підготували валентинки, де у головних ролях відомі українські політики.
- Найбільше День святого Валентина хвилює мешканців Черкаської, Сумської та Тернопільської областей, про що свідчить аналіз запитів у Google.