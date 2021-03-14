Пара закоханих з Харкова, Вікторія та Олександр, в День закоханих, 14 лютого, скували себе ланцюгом.

В Reuters показали, що змінилося в їхньому житті через місяць.

Закохані хочуть провести так три місяці, щоб встановити рекорд.

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Щоб закохані не могли таємно зняти ланцюг – його опломбували.

Олександр розповів, що через місяць їм стало набагато легше фізично, оскільки закохані звикли робити якісь речі синхронно, в чомусь поступатися і так далі.

“Фізично все нормально, вже багато навіть не обговорюємо … Зараз все відбувається вже без слів!”, – розповів хлопець.

Але, при цьому, складніше стало морально, оскільки закоханим доводиться бути один з одним 24/7.

Нагадаємо, 14 лютого у світі відзначаються День святого Валентина або День всіх закоханих.

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