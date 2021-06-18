Подружжя Марк і Патриція Макклоскі з американського міста Сент-Луїс (штат Міссурі), що направили в червні 2020 року вогнепальну зброю в бік протестуючих з руху "Життя темношкірих мають значення" (Black Lives Matter), визнала себе винною за звинуваченням у правопорушенні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Пара потрапила в національні та міжнародні новини, коли в червні минулого року кадри з ними стали вірусними. Марк і Патриція Макклоскі направили напівавтоматичну гвинтівку і пістолет в сторону учасників демонстрації, які наблизилися до їхнього будинку.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

Макклоскі захищав свою реакцію на те, що він назвав “розлюченим натовпом”.

“Я б зробив це знову. Кожен раз, коли натовп наближається до мене, я зроблю все, що в моїх силах, щоб піддати їх неминучій загрозі фізичної травми, тому що це утримало їх від руйнування мого будинку і нападу на мою сім’ю”, – сказав він перед судом.

Спочатку велике журі висунуло парі звинувачення в скоєнні кримінального злочину, яке в разі визнання винним відправило б їх до в’язниці. Але спеціальний прокурор Річард Каллахан змінив його, враховуючи вік пари і відсутність судимостей.

У четвер на суді 63-річний Макклоскі визнав себе винним у нападі четвертого ступеня і був оштрафований на 750 доларів, а його 61-річна дружина визнала себе винною в переслідуванні і була оштрафована на 2000 доларів.