Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Пара потрапила в національні та міжнародні новини, коли в червні минулого року кадри з ними стали вірусними. Марк і Патриція Макклоскі направили напівавтоматичну гвинтівку і пістолет в сторону учасників демонстрації, які наблизилися до їхнього будинку.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020