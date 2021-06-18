Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Пара потрапила в національні та міжнародні новини, коли в червні минулого року кадри з ними стали вірусними. Марк і Патриція Макклоскі направили напівавтоматичну гвинтівку і пістолет в сторону учасників демонстрації, які наблизилися до їхнього будинку.
A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU
— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020
Макклоскі захищав свою реакцію на те, що він назвав “розлюченим натовпом”.
“Я б зробив це знову. Кожен раз, коли натовп наближається до мене, я зроблю все, що в моїх силах, щоб піддати їх неминучій загрозі фізичної травми, тому що це утримало їх від руйнування мого будинку і нападу на мою сім’ю”, – сказав він перед судом.
Спочатку велике журі висунуло парі звинувачення в скоєнні кримінального злочину, яке в разі визнання винним відправило б їх до в’язниці. Але спеціальний прокурор Річард Каллахан змінив його, враховуючи вік пари і відсутність судимостей.
У четвер на суді 63-річний Макклоскі визнав себе винним у нападі четвертого ступеня і був оштрафований на 750 доларів, а його 61-річна дружина визнала себе винною в переслідуванні і була оштрафована на 2000 доларів.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. Під час затримання один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер.
- Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
- #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.