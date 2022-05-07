Парад 9 травня у Воронежі відбудеться без військової техніки — росЗМІ

Про це повідомляє “Время Воронежа” та “РИА Воронеж”.
Варто зазначити, що військова техніка була невіддільною частиною парадів у Воронежі. Винятком був лише 2016 рік, коли замість наземної техніки у заході взяла участь лише військова авіація.
Міністерство оборони РФ опублікувало карту, згідно з якою у Воронежі 2022 року супроводжуватиметься лише виступом військовослужбовців та салютом. У такий спосіб захід пройде без військової техніки.
Журналісти “РИА Воронеж” звернулися по коментар до пресслужби місцевої міської адміністрації, аби вони пояснили причини відсутності техніки на параді. Проте в мерії нічого не відповіли. Водночас медійники не змогли отримати зворотний зв’язок від пресслужби Західного військового округу РФ, чому цього року парад не відбуватиметься згідно з традиціями.
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