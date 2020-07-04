Сьогодні, 4 липня, українці зможуть спостерігати унікальне небесне явище - парад планет, коли 9 небесних тіл вишикуються в одну лінію з одного боку від Сонця.

Про це повідомляють #Букви.

У суботу Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон вишикуються в один ряд.

Останній парад планет цього типу стався в 1982 році, а наступний очікується в 2161 і 2492 роках.

Що таке парад планет

Парадом планет зазвичай називають унікальну астрономічну подію, при якій планети сонячної системи виявляються по одну сторону від Сонця і шикуються в ряд в невеликому секторі неба.

Таке явище за участю трьох планет відбувається в середньому два раз на рік, за участю чотирьох планет – раз на рік, з п’ятьма планетами – один раз в 19 років, а з іншими планетами Сонячної системи – приблизно раз в 168 років.

Де і коли дивитися парад планет

У 2020 році спостерігати за парадом планет можна буде протягом двох тижнів. Точного часу спостереження немає, як наприклад у затемнення. Тому все полягає в темному часі доби і ясному небі.

Вплив параду планет на людину

У період параду не відбувається магнітних випромінювань, а також затемнень Місяця і Сонця, чий вплив на стан людини науково доведено, але люди, що володіють чутливою нервовою системою, часто помічають зміни в настрої і самопочутті.

Вплив також чи залежить від того, великий чи малий парад спостерігався в цей час.