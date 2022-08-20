Про це інформують #Букви.
З нагоди 31-ї річниці незалежності України Уряд затвердив план святкування цієї дати. Киян і гостей міста чекає виставка знищеної російської техніки, яку почали звозити на Хрещатик уже 20 серпня. Також планують провести низку флешмобів, приурочених до цього свята.
“Вірте в ЗС України”, – наголосив військовий Анатолій Штефан.
“Рашисти планували їхати по Майдану 9 травня на дєнь побєди. Але їх зупинила найкраща в світі Армія”, – констатувала нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко.
Коментатори розділилися: одним задум сподобався, адже він продемонстрував силу ЗСУ та нікчемність “другої армії світу”. Також коментатори іронізували з намірів РФ.
Проте, частина громадян вважала цей парад недоречним в умовах війни.
- На Майдані незалежності посеред колони збитої російської техніки, привезеної до Дня незалежності України, на одному з танків знайшли невідому чорну сумку.
- В цілях безпеки містян перед загрозою провокацій РФ на 24 серпня, в Харківські області протягом Дня незалежності комендантська година триватиме понад добу.