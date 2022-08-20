Росія після вторгнення 24 лютого збиралася провести воєнний парад у центрі Києва. Минуло пів року з дня вторгнення – і на Хрещатику дійсно російська техніка. Але є нюанс: вона знищена Збройними силами України.

Про це інформують #Букви.

З нагоди 31-ї річниці незалежності України Уряд затвердив план святкування цієї дати. Киян і гостей міста чекає виставка знищеної російської техніки, яку почали звозити на Хрещатик уже 20 серпня. Також планують провести низку флешмобів, приурочених до цього свята.

“Вірте в ЗС України”, – наголосив військовий Анатолій Штефан.

“Рашисти планували їхати по Майдану 9 травня на дєнь побєди. Але їх зупинила найкраща в світі Армія”, – констатувала нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко.

Коментатори розділилися: одним задум сподобався, адже він продемонстрував силу ЗСУ та нікчемність “другої армії світу”. Також коментатори іронізували з намірів РФ.

Проте, частина громадян вважала цей парад недоречним в умовах війни.