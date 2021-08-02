В Офісі президента представили план святкування 30-річчя Незалежності України. Святкові заходи пройдуть з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудеться понад 150 заходів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Для участі у святкуванні Дня Незалежності до України прибудуть сотні іноземних гостей, зокрема лідери держав, представники іноземних урядів і парламентів. Усього очікується близько 30 делегацій країн та міжнародних організацій”, – йдеться у повідомленні.

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя незалежності України. Всі вони будуть об’єднані слоганом “Ти у мене єдина”, який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Нижче публікуємо план державних заходів на три дні.

22 серпня

Так, 22 серпня за участю Президента Володимира Зеленського відбудеться вручення відзнаки “Національна легенда України”. Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові. Відзнаки будуть удостоєні також ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.

23 серпня

23 серпня, у День Державного прапора України, у географічному центрі нашої країни в Черкаській області за участю Глави держави відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга – символу нашої незалежності.

Урочистості пройдуть у всіх областях країни. Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу “Україна”, ЦУМу, ТРЦ “Гулівер” у Києві набудуть кольорів Державного прапора.

Також у цей день у Києві відбудеться установчий саміт ініціативи президента України “Кримська платформа”, яка об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова. Установчий саміт буде першим заходом платформи на найвищому політичному рівні. На ньому виступлять президент України, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр, лідери кримськотатарського народу, глави іноземних делегацій, представники новоствореної експертної мережі Кримської платформи. Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

Цього ж дня відбудеться саміт перших леді та джентльменів “М’яка сила у новій реальності”, який ініціює дружина президента України Олена Зеленська. Подія пройде в Національному заповіднику “Софія Київська”. З ініціативи Олени Зеленської буде проведено гуманітарний форум, що створюється саме в Україні. У заході візьмуть участь не лише перші леді та джентльмени, а й фахівці та експерти з різних країн та галузей.

Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

24 серпня

У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних Сил України, що символізуватиме силу нашої незалежності. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК “Олімпійський” розпочнеться святкове шоу “Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни”, у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

“Єдиний музичний перформанс об’єднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти майбутнього. Це буде символізувати культуру нашої незалежності. Це буде відбуватися на найтехнологічнішій сцені країни”, – пояснили в ОПУ.

Завершиться музичне дійство яскравими феєрверками.

Раніше обидва заходи – і Саміт перших леді й джентльменів, і Кримську платформу анонсував на пресконференції глава держави Володимир Зеленський.

#Букви надіслали запит Офісу президента та поцікавилися, яка вартість заходів, запланованих в рамках Саміту перших леді й джентльменів, хто є замовником його проведення, тощо. Наразі ми чекаємо на відповідь.