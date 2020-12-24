Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Так, на релігійному порталі РІСУ з’явилася інформація про те, що буковинці будуть першою в Україні парафією УГКЦ, яка святкуватиме Різдво за григоріанським календарем.

“Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, чітко озвучив позицію УГКЦ щодо святкування Різдва 25-грудня: ініціатива має йти від мирян. Так само висловився і глава Православної церкви України Епіфаній. Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян. Як на мене, 25-го грудня – це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою (Римським) і відірватися від Росії”, — цитує слова о. Василя Гасинця, настоятеля парафії, портал РІСУ.

У той же час у коментарі департаменту інформації УГКЦ священник пояснив, що наразу у парафії не йдеться про зміну дати святкування Різдва.

“Оскільки велика родина у трьох поколіннях парафіян виїжджає за кордон і 7 січня не матиме можливості взяти участь у Різдвяному богослужінні, вони попросили 25 грудня відслужити для них Святу Літургію з літургічними різдвяними текстами. З цим я звернувся до нашого владики Йосафата Мощича, який, задля добра вірних, поблагословив це одноразово завтра зробити”, – пояснив отець Василь.

Отець Василь також зазначив, що і він, і його парафіяни розуміють, що рішення про зміну дати святкування Різдва не можна ухвалювати на рівні окремих парафій – це має зробити уся спільнота Української Греко-Католицької Церкви.

Раніше глава УГКЦ Святослав Шевчук наголосив, що в Україні УГКЦ на новий календар хотіла б перейти разом і з православними церквами.

Нагадаємо, що римо-католицька церква, протестантські церкви, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня. У 2017 році 25 грудня в Україні оголосили вихідним днем.