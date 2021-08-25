#Букви пропонують ознайомитися із розкладом змагань.
В програмі Паралімпійських ігор-2020 представлено 23 види спорту, в яких розігруються 539 комплектів медалей.
В Іграх-2020 братимуть участь параатлети зі 168 країн світу.
У програму цьогорічних Паралімпійських ігор додали бадмінтон і тхеквондо.
Від України до Японії поїхало 143 спортсмени, вони змагатимуться у 15 видах спорту:
- Голбол (чоловіки)
- Бадмінтон
- Велосипедний спорт
- Веслування академічне
- Дзюдо
- Легка атлетика
- Параканое
- Паратриатлон
- Пауерліфтинг
- Плавання
- Стрільба з лука
- Стрільба кульова
- Теніс настільний
- Тхеквондо
- Фехтування на візках
Нагадаємо, що попередню Паралімпіаду-2016 року у Ріо українські спортсмени завершили на третій позиції зі 117 нагородами. Наші паралімпійці вибороли 41-е “золото”, 37 срібних медалей та 39 – бронзових.
Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула першу золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо.
- Нагадаємо, Паралімпійська збірна України у перший день змагань у Токіо здобула вже дві медалі: “бронзу” у фехтуванні та “срібло” у плаванні.
- Фехтувальник Артем Манько здобув для України друге “срібло” Паралімпійських Ігор у фехтуванні на візках.