#Букви пропонують ознайомитися із розкладом змагань.

В програмі Паралімпійських ігор-2020 представлено 23 види спорту, в яких розігруються 539 комплектів медалей.

В Іграх-2020 братимуть участь параатлети зі 168 країн світу.

У програму цьогорічних Паралімпійських ігор додали бадмінтон і тхеквондо.

Від України до Японії поїхало 143 спортсмени, вони змагатимуться у 15 видах спорту:

  • Голбол (чоловіки)
  • Бадмінтон
  • Велосипедний спорт
  • Веслування академічне
  • Дзюдо
  • Легка атлетика
  • Параканое
  • Паратриатлон
  • Пауерліфтинг
  • Плавання
  • Стрільба з лука
  • Стрільба кульова
  • Теніс настільний
  • Тхеквондо
  • Фехтування на візках

Нагадаємо, що попередню Паралімпіаду-2016 року у Ріо українські спортсмени завершили на третій позиції зі 117 нагородами. Наші паралімпійці вибороли 41-е “золото”, 37 срібних медалей та 39 – бронзових.

Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула першу золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо.