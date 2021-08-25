XVI Літні Паралімпійські ігри стартували в Токіо 24 серпня і триватимуть до 5 вересня.

#Букви пропонують ознайомитися із розкладом змагань.

В програмі Паралімпійських ігор-2020 представлено 23 види спорту, в яких розігруються 539 комплектів медалей.

В Іграх-2020 братимуть участь параатлети зі 168 країн світу.

У програму цьогорічних Паралімпійських ігор додали бадмінтон і тхеквондо.

Від України до Японії поїхало 143 спортсмени, вони змагатимуться у 15 видах спорту:

Голбол (чоловіки)

Бадмінтон

Велосипедний спорт

Веслування академічне

Дзюдо

Легка атлетика

Параканое

Паратриатлон

Пауерліфтинг

Плавання

Стрільба з лука

Стрільба кульова

Теніс настільний

Тхеквондо

Фехтування на візках

Нагадаємо, що попередню Паралімпіаду-2016 року у Ріо українські спортсмени завершили на третій позиції зі 117 нагородами. Наші паралімпійці вибороли 41-е “золото”, 37 срібних медалей та 39 – бронзових.

Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула першу золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо.