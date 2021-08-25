Паралімпійська збірна України у перший день змагань у Токіо здобула вже дві медалі: "бронзу" у фехтуванні та "срібло" у плаванні.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зокрема, дебютну нагороду для української команди здобула 38-річна фехтувальниця Євгенія Бреус.

Вона змагається на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А. На Паралімпіаді-2020 Бреус почала виступи з поразки у першому матчі кваліфікаційного раунду, але виграла наступні три та пройшли до плей-оф, де отримала шостий номер посіву.

У 1/8 фіналу українка впевнено розгромила представницю ПКР – 15:7, та вибила третю сіяну (фехтувальницю з Китаю) – 15:11. Однак у півфіналі не змогла втримати перевагу над Ніно Тібілашвілі з Грузії – 12:15, відповідно отримала місце у матчі за “бронзу”.

Суперницею українки була Єва Андреа Гаймасі. Бреус змогла повести в рахунку з початку матчу і зрештою перемогла 15:10 та здобула це “бронзу”.

Крім того, плавець Антон Коль здобув першу срібну медаль на Паралімпіаді-2020.

31-річний український плавець вдруге змагався на Паралімпійських Іграх. У 2016-му він здобув дві бронзові нагороди на Іграх у Ріо-де-Жанейро – на дистанціях 50 метрів та 100 метрів на спині.

Коль змагався від України у класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату. Крім медалей на Паралімпіадах він здобув нагороди на рівні чемпіонатів світу та Європи.

Український плавець одразу ж боровся у фіналі за медалі Олімпійських Ігор. Його головними опонентами були ізраїльтянин Іяд Шалабі та італієць Франческо Беттелла.

Зазначається, що Коль розпочав заплив третім, проте згодом наростив швидкість. На фініші українець майже зачепився за “золото”, проте програв ізраїльтянину Шалабі менше 0,3 секунди.