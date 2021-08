Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Так, Андрій Трусов завоював золоту нагороду, а Євген Богодайко – бронзову.

Як інформує “Суспільне”, Богодайко перед фіналом запливу на 50 метрів був одним із головних претендентів на медаль Паралімпіади-2020. Він уже двічі вигравав “срібло” на цій дистанції – на змаганнях у Токіо та Ріо-де-Жанейро.

Водночас для Трусова Олімпіада-2020 стала першою в кар’єрі.

“Срібло” – в Карлоса Данієля Серрато Запате з Колумбії.

Це 59 та 60 медалі України на Паралімпійських Іграх у Токіо.

Раніше сьогодні володарем срібної медалі в 100-метрівці вільним стилем став ще один український плавець – Максим Веракса.

Головними суперниками Веракси були британець Стівен Клегг, азербайджанець Раман Салей та австралієць Бредан Джейсон.

Як зазначає “Суспільне”, Веракса майже всю дистанцію плив першим, проте на фініші поступився азербайджанцеві Салею (0.18 секунд).

Finals are all about those close finishes!

Always push to the last second 💪#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/y9m2vaMijh

— Paralympic Games (@Paralympics) August 31, 2021