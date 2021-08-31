Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.
Так, Андрій Трусов завоював золоту нагороду, а Євген Богодайко – бронзову.
Як інформує “Суспільне”, Богодайко перед фіналом запливу на 50 метрів був одним із головних претендентів на медаль Паралімпіади-2020. Він уже двічі вигравав “срібло” на цій дистанції – на змаганнях у Токіо та Ріо-де-Жанейро.
Водночас для Трусова Олімпіада-2020 стала першою в кар’єрі.
“Срібло” – в Карлоса Данієля Серрато Запате з Колумбії.
Це 59 та 60 медалі України на Паралімпійських Іграх у Токіо.
Раніше сьогодні володарем срібної медалі в 100-метрівці вільним стилем став ще один український плавець – Максим Веракса.
Головними суперниками Веракси були британець Стівен Клегг, азербайджанець Раман Салей та австралієць Бредан Джейсон.
Як зазначає “Суспільне”, Веракса майже всю дистанцію плив першим, проте на фініші поступився азербайджанцеві Салею (0.18 секунд).
Finals are all about those close finishes!
Always push to the last second 💪#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/y9m2vaMijh
— Paralympic Games (@Paralympics) August 31, 2021
Водночас український плавець Василь Крайник здобув бронзову медаль на дистанції 200 метрів комплексним стилем. Перші 100 метрів українець проплив другим, а за 50 метрів до фінішу вийшов навіть на перше місце.
Проте втримати “золото” українцеві не вдалося. На фініші українець поступився британцю Різу Данну, а також бразильцеві Габрієлю Бандейрі, ставши у підсумку бронзовим призером Ігор-2020 у Токіо.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.