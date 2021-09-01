У середу, 1 вересня, - восьмий день Паралімпійських ігор-2020 у Токіо (Японія) українські спортсмени вибороли вже дві медалі в кульовій стрільбі.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Першу медаль для України завоювала Ірина Щетнік – у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів (положення лежачи).

Українка змагалася у класі SH1 (спортсмени, які можуть витримати вагу зброї і використовують гвинтівку чи пістолет)

Як зазначає “Суспільне”, упродовж перших серій пострілів Щетнік трималася лідеркою, згодом опустилася на третє-четверте місце, проте у вирішальних пострілах зуміла покращити результат та завоювати “бронзу”.

“Золото” виборола німкеня Наташа Гілтроп, “срібло” – у корейця Джінхо Парка.

SHCHETNIK Iryna finishes 3rd in Mixed 10m Air Rifle Prone SH1 Final LIVE #Shooting 📲 https://t.co/vb2hJivTpK pic.twitter.com/ZEBhhm6Jx6 — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 1, 2021

Ще одну медаль для України – “срібло” – завоював Василь Ковальчук (також у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів).

Він змагався у класі SH2 (спортсмени, які використовують підтримку, оскільки вони мають порушення, що зачіпає одну чи обидві руки і використовують тільки гвинтівку).

“Золото” виборов серб Драган Рістіч, а “срібло” – словак Франсек Горазд Тіршек.