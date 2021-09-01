Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.
Першу медаль для України завоювала Ірина Щетнік – у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів (положення лежачи).
Українка змагалася у класі SH1 (спортсмени, які можуть витримати вагу зброї і використовують гвинтівку чи пістолет)
Як зазначає “Суспільне”, упродовж перших серій пострілів Щетнік трималася лідеркою, згодом опустилася на третє-четверте місце, проте у вирішальних пострілах зуміла покращити результат та завоювати “бронзу”.
“Золото” виборола німкеня Наташа Гілтроп, “срібло” – у корейця Джінхо Парка.
SHCHETNIK Iryna finishes 3rd in Mixed 10m Air Rifle Prone SH1 Final
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— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 1, 2021
Ще одну медаль для України – “срібло” – завоював Василь Ковальчук (також у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів).
Він змагався у класі SH2 (спортсмени, які використовують підтримку, оскільки вони мають порушення, що зачіпає одну чи обидві руки і використовують тільки гвинтівку).
“Золото” виборов серб Драган Рістіч, а “срібло” – словак Франсек Горазд Тіршек.
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