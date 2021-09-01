Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

Першу медаль для України завоювала Ірина Щетнік – у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів (положення лежачи).

Українка змагалася у класі SH1 (спортсмени, які можуть витримати вагу зброї і використовують гвинтівку чи пістолет)

Як зазначає “Суспільне”, упродовж перших серій пострілів Щетнік трималася лідеркою, згодом опустилася на третє-четверте місце, проте у вирішальних пострілах зуміла покращити результат та завоювати “бронзу”.

“Золото” виборола німкеня Наташа Гілтроп, “срібло” – у корейця Джінхо Парка.

Ще одну медаль для України – “срібло” – завоював Василь Ковальчук (також у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів).

Він змагався у класі SH2 (спортсмени, які використовують підтримку, оскільки вони мають порушення, що зачіпає одну чи обидві руки і використовують тільки гвинтівку).

“Золото” виборов серб Драган Рістіч, а “срібло” – словак Франсек Горазд Тіршек.

  • Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
  • Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
  • 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
  • У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
  • 29 серпня, у п’ятий день змагань,  паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
  • 30 серпня, у шостий день змаганьпаралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
  • У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.