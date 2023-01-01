Україні під час обміну військовополоненими повернули парамедика Асана Ісенаджиєва. Він перебував на "Азовсталі" під час оборони Маріуполя, де надавав допомогу постраждалим.

Про це повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Його вдалося звільнити разом з іншими ще 139 українськими захисниками. Обмін відбувся напередодні Нового року — 31 грудня 2022 року.

“Асан повернувся у рідну країну, а незабаром неодмінно повернеться додому – у вільний український Крим!” – наголосила Таміла Ташева.

Парамедик родом з Гірея, він є кримським татарином. До повномасштабного вторгнення Асан Ісенаджиєв працював у “швидкій допомозі”.

Його фотографія закривавлених рук у формі серця стала однією з найвідоміших з “Азовсталі”. Він опублікував її навесні з підписом: “Передайте моїй мамі слова: я побачив стільки болю, що не зламаюся ніколи”.

Асан Ісенаджиєв закликав світову спільноту вивести людей з “Азовсталі”, зокрема турецькою мовою.

“Люди вмирають на руках від простої відсутності антибіотиків, від гнійних ран. Нас постійно бомбардують з повітря, моря та землі. Прошу дотримуватись порядку виведення всіх людей, у тому числі армії, з території “Азовсталі”. Зупиніть цей жах”, – казав Асан Ісенаджиєв.