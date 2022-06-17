Під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський розповів, що з російського полону вдалося звільнити відому волонтерку і парамедика Юлію Паєвську "Тайру".

Про це повідомив у своєму Telegram.

Президент подякував усім, хто працював на цей результат і додав, що Тайра вже вдома. За його словами, Україна працюватиме й надалі, щоб повернути всіх, кого забрали окупанти.

Водночас коли саме Паєвську визволили з полону він не уточнив.

Нагадаємо, що Юлія потрапила в полон 16 березня у Маріуполі разом зі своїм водієм Сергієм. До цього вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, зокрема й дітей та поранених військових.