Про це повідомив у своєму Telegram.
Президент подякував усім, хто працював на цей результат і додав, що Тайра вже вдома. За його словами, Україна працюватиме й надалі, щоб повернути всіх, кого забрали окупанти.
Водночас коли саме Паєвську визволили з полону він не уточнив.
Нагадаємо, що Юлія потрапила в полон 16 березня у Маріуполі разом зі своїм водієм Сергієм. До цього вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, зокрема й дітей та поранених військових.
- Також двоє громадян США, які добровільно воювали на боці України, зникли безвісти, заявив Держдеп. Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Сполучені Штати не контактували із Росією щодо американських громадян, захоплених у полон.
- Раніше секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, де знаходяться більшість захисників Маріуполя, які буди вимушені здатись у полон російським окупантам.
- В Інтернаціональному легіоні сподіваються, що трьох іноземних бійців – Ейдена Асліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна – яких “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, вдасться обміняти як військовополонених за домовленістю сторін.
- Завдяки Координаційному штабу роботи з полоненими російська та українська сторони провели черговий обмін.