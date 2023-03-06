Парамедикині Юлії Паєвській присудили Міжнародну нагороду за відвагу

Українська парамедикиня Юлія Паєвська на псевдо "Тайра" стала лауреаткою Міжнародної премії "Відважні жінки" - International Women of Courage Award. 8 березня у Білому домі відбудеться нагородження за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена та першої леді Джилл Байден.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

Паєвська “продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії”.

У Держдепі зазначили, що “Тайра” надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, згодом як керівниця волонтерського загону парамедиків “Янголи Тайри” проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік.

Паєвська відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, “скоєні російськими військами в Маріуполі”.

Під час евакуації цивільних з Маріуполя російські військовики захопили парамедикиню та тримали у полоні протягом трьох місяців.

Під час тримісячного ув’язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на майже 10 кг і терпіла тортури та побиття. Крім того, кремлівські пропагандисти фальшиво звели наклеп на неї на міжнародному рівні як фашистки та воєнної злочинниці. Проте Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном, наголошують у пресслужбі.

“Тайра” стала однією з 11 “надзвичайних жінок”, серед яких також активістки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії, Польщі.

Премію Держдепу за хоробрість вручають “17-й рік поспіль жінкам з усього світу, котрі продемонстрували виняткову сміливість, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всій різноманітності – часто з великим особистим ризиком і жертвами”.

Зауважимо, у 2022 році український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова “За свободу думки”.

Довідка. International Women of Courage Award – американська нагорода, яку Державний департамент США щороку вручає жінкам у всьому світі, які виявили лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших, особливо у просуванні прав жінок.