Парамедикині Юлії Паєвській присудили Міжнародну нагороду за відвагу

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.
Паєвська “продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії”.
У Держдепі зазначили, що “Тайра” надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, згодом як керівниця волонтерського загону парамедиків “Янголи Тайри” проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік.
Паєвська відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, “скоєні російськими військами в Маріуполі”.
Під час евакуації цивільних з Маріуполя російські військовики захопили парамедикиню та тримали у полоні протягом трьох місяців.
Під час тримісячного ув’язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на майже 10 кг і терпіла тортури та побиття. Крім того, кремлівські пропагандисти фальшиво звели наклеп на неї на міжнародному рівні як фашистки та воєнної злочинниці. Проте Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном, наголошують у пресслужбі.
“Тайра” стала однією з 11 “надзвичайних жінок”, серед яких також активістки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії, Польщі.
Премію Держдепу за хоробрість вручають “17-й рік поспіль жінкам з усього світу, котрі продемонстрували виняткову сміливість, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всій різноманітності – часто з великим особистим ризиком і жертвами”.
Зауважимо, у 2022 році український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова “За свободу думки”.
Довідка. International Women of Courage Award – американська нагорода, яку Державний департамент США щороку вручає жінкам у всьому світі, які виявили лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших, особливо у просуванні прав жінок.
- У 2022 році вісім українок увійшли до переліку 100 жінок з усіх куточків світу від BBC, які надихають та впливають на світ.
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