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Парамедикині Юлії Паєвській присудили Міжнародну нагороду за відвагу

Українська парамедикиня Юлія Паєвська на псевдо "Тайра" стала лауреаткою Міжнародної премії "Відважні жінки" - International Women of Courage Award. 8 березня у Білому домі відбудеться нагородження за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена та першої леді Джилл Байден.

Понеділок, 6 березня 2023, 20:29
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Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

Паєвська “продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії”.

У Держдепі зазначили, що “Тайра” надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, згодом як керівниця волонтерського загону парамедиків “Янголи Тайри” проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік.

Паєвська відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, “скоєні російськими військами в Маріуполі”.

Під час евакуації цивільних з Маріуполя російські військовики захопили парамедикиню та тримали у полоні протягом трьох місяців.

Під час тримісячного ув’язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на майже 10 кг і терпіла тортури та побиття. Крім того, кремлівські пропагандисти фальшиво звели наклеп на неї на міжнародному рівні як фашистки та воєнної злочинниці. Проте Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном, наголошують у пресслужбі.

“Тайра” стала однією з 11 “надзвичайних жінок”, серед яких також активістки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії, Польщі.

Премію Держдепу за хоробрість вручають “17-й рік поспіль жінкам з усього світу, котрі продемонстрували виняткову сміливість, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всій різноманітності – часто з великим особистим ризиком і жертвами”.

Зауважимо, у 2022 році український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова “За свободу думки”.

Довідка. International Women of Courage Award – американська нагорода, яку Державний департамент США щороку вручає жінкам у всьому світі, які виявили лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших, особливо у просуванні прав жінок.

Теги: International Women of Courage Award, за відвагу, Міжнародна премія, сміливість, Юлія Паєвська

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