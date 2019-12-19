Студія Paramount Pictures готує новий фільм у франшизі "Могутні рейнджери", який стане черговим її перезапуском.

Про це повідомляє видання Deadline.

Відзначається, що проект може очолити автор серіалу “Кінець *** го світу” Джонатан Ентуістл.

Як відомо, за сценарій буде відповідати Патрік Берлі, який раніше працював над фільмом “Кролик Пітер 2”.

Пригоди школярів, в веселих різнокольорових костюмах, які захищають Землю від інопланетного зла, повинні за задумом повернутися до коріння. Подорож у часі в стилі “Назад в майбутнє” перенесе героїв в 1990-і роки, а пошук дороги назад (в майбутнє) стане головною метою підлітків.

Про точну дату зйомок і реліз картини інформації поки немає.

Навесні 2017 року прокат вийшов останній на даний момент фільм “Могутні рейнджери”, в основу якого лягло однойменне дитяче телешоу 90-х про команду підлітків-супергероїв в різнокольорових костюмах. Цей фільм від студії Liosgate зібрав 142 млн доларів при бюджеті 100 млн без урахування маркетингу і провалився в прокаті, через що сиквел довелося скасувати.