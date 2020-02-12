Південнокорейський фільм "Паразити", який отримав одразу ж кілька статуеток "Оскар", у тому числі й головну нагороду - "Найкращий фільм", - отримає продовження в серіалі.

Про це пише портал Bestin.ua.

Фільм режисера Пон Чжун Хо відзначений “Золотою пальмовою гілкою” в Каннах, був нагороджений преміями “Золотий глобус” і BAFTA, нагородами Гільдії сценаристів і кінокритиків США.

В основі сюжету – однойменний комікс Хітосі Івакі. Лаконічно описати жанр фільму досить складно через нетиповість того всього, що відбувається на екрані.

Це історія з елементами психологічного трилера, детективу, комедії та драми.

Фільм розповідає про історію людей з двох соціальних верств: бідної сім’ї Кім, яка обманним шляхом потрапила на роботу в заможний будинок містера і мадам Пак.

Кім Кі-Тек і його діти живуть ледве зводячи кінці з кінцями. Але одного разу його син Кі-У потрапляє в будинок містера і мадам Пак і переконує пару, що він – ідеальний кандидат на роль репетитора для їхньої доньки.

Поступово хлопцю вдається влаштувати на роботу всю свою сім’ю.

Варто зазначити, що у фільму досить непередбачуваний фінал.

Канал HBO вирішив зняти міні-серіал за сюжетом “паразитів”.

Працюватимуть над серіалом режисер фільму Пон Чжун Хо й оскароносний режисер і продюсер Адам Маккей, творець фільмів “Гра на зниження” і “Влада”.

Очікується, що серіал не буде продовженням стрічки, але дозволить більше дізнатися про персонажів “паразитів” і їхні долі. Шоу покаже події, які могли б відбуватися в проміжку між головними сюжетами фільму.

“Я думав про безліч історій, які могли б трапитися між екранними епізодами, що увійшли до картини, і мати місце в минулому героїв. Я хотів дослідити ці ідеї вільно в п’яти або шестигодинному проєкті”, – ділиться Пон Чжун Хо.

Є інформація, що одну з головних ролей в серіалі виконає американський актор Марк Руффало, відомий за картинами “Зодіак”, “Острів проклятих” і “Месники”.

За права на шоу боролися Netflix, але у HBO виявився вигідніший контракт.

Ще не відомо, коли відбудеться прем’єра серіалу.