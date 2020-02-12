Про це пише портал Bestin.ua.
Фільм режисера Пон Чжун Хо відзначений “Золотою пальмовою гілкою” в Каннах, був нагороджений преміями “Золотий глобус” і BAFTA, нагородами Гільдії сценаристів і кінокритиків США.
В основі сюжету – однойменний комікс Хітосі Івакі. Лаконічно описати жанр фільму досить складно через нетиповість того всього, що відбувається на екрані.
Це історія з елементами психологічного трилера, детективу, комедії та драми.
Фільм розповідає про історію людей з двох соціальних верств: бідної сім’ї Кім, яка обманним шляхом потрапила на роботу в заможний будинок містера і мадам Пак.
Кім Кі-Тек і його діти живуть ледве зводячи кінці з кінцями. Але одного разу його син Кі-У потрапляє в будинок містера і мадам Пак і переконує пару, що він – ідеальний кандидат на роль репетитора для їхньої доньки.
Поступово хлопцю вдається влаштувати на роботу всю свою сім’ю.
Варто зазначити, що у фільму досить непередбачуваний фінал.
Канал HBO вирішив зняти міні-серіал за сюжетом “паразитів”.
Працюватимуть над серіалом режисер фільму Пон Чжун Хо й оскароносний режисер і продюсер Адам Маккей, творець фільмів “Гра на зниження” і “Влада”.
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Очікується, що серіал не буде продовженням стрічки, але дозволить більше дізнатися про персонажів “паразитів” і їхні долі. Шоу покаже події, які могли б відбуватися в проміжку між головними сюжетами фільму.
“Я думав про безліч історій, які могли б трапитися між екранними епізодами, що увійшли до картини, і мати місце в минулому героїв. Я хотів дослідити ці ідеї вільно в п’яти або шестигодинному проєкті”, – ділиться Пон Чжун Хо.
Є інформація, що одну з головних ролей в серіалі виконає американський актор Марк Руффало, відомий за картинами “Зодіак”, “Острів проклятих” і “Месники”.
За права на шоу боролися Netflix, але у HBO виявився вигідніший контракт.
Ще не відомо, коли відбудеться прем’єра серіалу.
- Цього року південнокорейський фільм “Паразити” отримав чотири “Оскари”. Це перший неангломовний фільм, який отримав головну статуетку за “Кращий фільм”.