Про це повідомляє організація у Twitter.

“Після двогодинних дебатів, 97 голосами проти 41 (4 утрималися), Асамблея проголосувала за ратифікацію повноважень російської делегації, які були оскаржені з істотних підстав у понеділок”, — йдеться у повідомленні.

After a two-hour debate, by 97 votes to 41 with 4 abstentions, the Assembly votes to ratify the credentials of the Russian delegation, which were challenged on substantial grounds on Monday.

More details to come on the site soon…

— PACE (@PACE_News) January 26, 2022