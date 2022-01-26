Про це повідомляє організація у Twitter.

“Після двогодинних дебатів, 97 голосами проти 41 (4 утрималися), Асамблея проголосувала за ратифікацію повноважень російської делегації, які були оскаржені з істотних підстав у понеділок”, — йдеться у повідомленні.

24 січня у день початку першої частини сесії ПАРЄ українська делегація оскаржила повноваження російської делегації та депутата російської Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.