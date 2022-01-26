Про це повідомляє організація у Twitter.
“Після двогодинних дебатів, 97 голосами проти 41 (4 утрималися), Асамблея проголосувала за ратифікацію повноважень російської делегації, які були оскаржені з істотних підстав у понеділок”, — йдеться у повідомленні.
After a two-hour debate, by 97 votes to 41 with 4 abstentions, the Assembly votes to ratify the credentials of the Russian delegation, which were challenged on substantial grounds on Monday.
More details to come on the site soon…
— PACE (@PACE_News) January 26, 2022
24 січня у день початку першої частини сесії ПАРЄ українська делегація оскаржила повноваження російської делегації та депутата російської Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.
- Нагадаємо, на зимовому засіданні ПАРЄ фізична присутність делегатів буде обмежена.
- Народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко розповів, чому делегації від опозиції не вдалося зустрітися із послом України в США Оксаною Маркаровою.