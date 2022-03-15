Про це повідомляє кореспондент “Європейської правди”.
Рішення вигнати з ПАРЄ Росію (попри спроби агресора уникнути покарання) було ухвалене одностайно – підтримали 216 осіб, проти 0, утрималися 3.
Росія намагалася обійти це покарання, самовільно вийшовши з членства ПАРЄ, однак це не допомогло зупинити вже розпочату процедуру її виключення.
Натомість РФ до кінця цього року формально лишається учасником організації. У зв’язку з цим ПАРЄ просить пришвидшити розгляд позовів проти Росії в Європейському суді з прав людини.
ПАРЄ не підтримали створення безпольотної зони над Україною, однак як компроміс закликала усі держави, що лишилися в організації, “розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії”.
- Нагадаємо, у НАТО занепокоєні тим, що РФ може застосувати хімічну зброю в операції під “фальшивим прапором” в Україні.
- Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій оприлюднила заяву про необхідність запровадження безполітної зони над Україною та реагування на гуманітарну катастрофу в окремих регіонах.