Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка засуджує агресивну війну Росії проти України, з допомогою білоруського режиму. Підтримали рішення 71 делегат.

Джерело: Міністерство молоді та спорту України.

ПАРЄ рекомендує не допускати представників Росії та Білорусі до Олімпійських та Паралімпійських ігор, поки триває війна. Зазначається, що участь росіян та білорусів може бути використана як інструмент пропаганди та завадити іншим спортсменам, зокрема українцям, брати участь у змаганнях.

Резолюція наголошує, що наслідки цього порушення міжнародного права поширюються поза межами України та Європи, впливають на весь світ.

У резолюції зазначається, що російський режим використовував попередні Олімпійські ігри у Пекіні та Сочі для воєнної пропаганди. Також підкреслюється неможливість справжньої нейтральності російських та білоруських спортсменів, зважаючи на їх зв’язок з державними зарплатами та військовими спортивними командами.

Парламентська асамблея засуджує російські злочини та висловлює беззаперечну підтримку Україні. Вона закликає національних представників МОК та спортивних федерацій виступити проти участі російських та білоруських спортсменів на майбутніх іграх у Парижі.

ПАРЄ закликає МОК та спортивні організації зберегти свою позицію з 2022 року, забороняючи участь представників країн-агресорок у міжнародних змаганнях, поки триває воєнна агресія. Асамблея стверджує, що така заборона відповідає цінностям миру та рівності, які підтримує Олімпійський рух і спорт загалом.

До розробки проєкту резолюції долучилось і керівництво Міністерства молоді та спорту України. За дорученням міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, участь у Слуханнях щодо проєкту резолюції брав заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков.

“Це важливе рішення Парламентської асамблеї Ради Європи підтверджує, що світ бачить злочини російських окупантів, а спроби агресорів використати спорт у воєнній пропаганді отримають справедливу відсіч. Недопущення російських та білоруських спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор є важливим кроком у захисті принципів Олімпійської хартії”, – прокоментував резолюцію міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.