Про це повідомив народний депутат України, член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

За його словами, резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 депутатів.

У резолюції зазначається, що російський режим – є терористичним. Крім того, вперше в історії Рада Європи заявила, що необхідно дати зброю! Мовиться про системи ППО для захисту цивільного населення.

Також Олексій Гончаренко розповів, що в резолюції мовиться про те, що перебування Росії у Радбезі ООН – не є легальним, до того ж немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться. Зокрема, в резолюції йдеться про створення міжнародного трибуналу.

“Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму. Ще один крок, який наближає нас до міжнародної ізоляції Росії”, – наголосив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що 12 жовтня Генеральна Асамблея ООН рішуче засудила спробу незаконної анексії РФ чотирьох частково окупованих регіонів України та закликала всі країни не визнавати цей крок, посилюючи дипломатичну міжнародну ізоляцію Москви.

Три чверті зі 193 членів Генеральної Асамблеї – 143 країни – проголосували за резолюцію, яка також підтвердила суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.